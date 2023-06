INE estima recuo da inflação para 3,4% em junho

Depois de a taxa de inflação ter abrandado para 4% no mês maio, o que se deveu ao efeito base do aumento de preços na energia e alimentos em 2022 e também graças ao impacto do IVA zero num cabaz de bens alimentares essenciais, o Instituto Nacional de Estatística (INE) estima nova desaceleração para o mês de junho. Para junho, a variação do Índice de preços no Consumidor terá diminuído para 3,4%, menos 0,6 pontos percentuais do que em maio.

O valor apurado é uma estimativa preliminar. O gabinete de estatística nacional divulga a 12 de julho os dados finais. Confirmando-se estes dados, registou-se em junho a taxa mais baixa desde janeiro de 2022. Aliás, o mês de junho é o oitavo mês consecutivo em o INE regista uma desaceleração na subida de preços.

"Esta desaceleração continua a ser em parte explicada pelo efeito de base, resultante do aumento de preços dos combustíveis verificado em junho de 2022", lê-se.

