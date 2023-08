Indico Blue Fund investe 11,5ME na Membrion para resolver problema global de efluentes industriais

A Indico anunciou esta terça-feira um investimento na Série B de €11,5 milhões da Membrion. A empresa produz tecnologias eletrocerâmicas de dessalinização para tratamento de efluentes de águas duras provenientes de instalações industriais, como por exemplo na produção de baterias elétricas, de forma altamente eficaz e ecológica. A Indico junta-se à Samsung Ventures, Lam Capital, PureTerra, GiantLeap, Freeflow, Safar Partners e outros investidores na ronda global.

Fundada em 2016 com base na Universidade de Washington, a Membrion criou a primeira membrana de dessalinização do mundo feita de materiais cerâmicos para remover seletivamente sais dissolvidos, minerais e metais de correntes de águas residuais industriais. Embora existam processos semelhantes disponíveis desde a década de 60, as membranas poliméricas tradicionais não conseguiam operar em condições extremas, obrigando as instalações industriais a utilizarem tratamentos químicos e térmicos intensivos em dióxido de carbono. A tecnologia inovadora desenvolvida pela empresa combina a longa vida útil e as vantagens de desempenho das membranas cerâmicas com um processamento inovador que torna as membranas poliméricas de dessalinização mais económicas.

Esta inovação permite novas soluções sustentáveis e economicamente viáveis tanto para indústrias tradicionais, como as de alimentos e bebidas, quanto para setores em rápido crescimento, como o da produção de baterias elétricas. A tecnologia funciona para águas residuais de metais pesados, concentrações de correntes de salmoura difíceis ou em águas residuais de alta temperatura, muitas vezes transportadas para fora das fábricas para tratamento externo através de processos energeticamente ineficientes. Usando a tecnologia da Membrion, estas empresas industriais podem agora recuperar até 98% da água nas condições mais extremas, permitindo a reciclagem de água anteriormente desperdiçada.

Greg Newbloom, fundador e CEO da Membrion, declarou: "Estamos encantados em dar as boas-vindas à Indico. A reputação como fundo de investimento de classe mundial e o foco específico do Blue Fund encaixam-se perfeitamente com nossa missão ambiental e percurso de desenvolvimento. Esperamos poder expandir para a Europa através de Portugal num futuro próximo."

Stephan Morais, fundador e Presidente da Indico Capital, afirmou: "A Membrion é uma empresa que resolve um grave problema ambiental. A água está-se a tornar cada vez mais escassa e valiosa, especialmente a água limpa que flui para os nossos oceanos. Estamos satisfeitos por apoiar a expansão da empresa e, especialmente, em apoiar os seus planos de desenvolvimento futuro para a Europa através de Portugal".

A captação de fundos da Membrion impulsiona os seus planos de crescimento, precedendo uma futura expansão para a Europa, e permite dar resposta a um mercado global que necessita de soluções mais sustentáveis para a poupança da água e a não contaminação dos oceanos.