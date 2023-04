Impasse atrasa incentivo fiscal para patrões que subam salários acima de 5,1%

Três meses depois da entrada em vigor do Orçamento do Estado para 2023, que prevê um benefício fiscal, em sede de IRC, para empresas que aumentem os salário acima de 5,1%, e o incentivo ainda não saiu da gaveta. O impasse entre patrões e sindicatos sobre o que pode ser considerado contratação coletiva dinâmica, um dos critérios para a atribuição do apoio, tem consecutivamente adiado a medida.

Caso o incentivo já tivesse em vigor, as entidades patronais podiam majorar em 50% as deduções, em IRC, de custos com valorizações salariais acima de 5,1%, tal como estipula o Acordo de Médio Prazo de Melhoria dos Rendimentos, Salários e Competitividade assinado em outubro passado entre o executivo e os parceiros sociais.

O tema voltou à ronda negocial esta terça-feira, em sede de Concertação Social, mas ainda não há solução à vista. O ponto da discórdia está sobretudo relacionado com a inclusão ou não das portarias de extensão das convenções coletivas na definição de contratação coletiva dinâmica, condição para as empresas acederem ao tal incentivo fiscal. Esses instrumentos permitem estender automaticamente as regras de uma determinada contratação coletiva a entidades patronais e trabalhadores não signatários do acordo. De salientar que, por norma, as convenções coletivas dão maiores benefícios laborais aos funcionários face ao Código do Trabalho, como mais dias de férias (25 em vez de 22, por exemplo), um ordenado de entrada superior ao salário mínimo (760 euros) ou uma jornada semanal de trabalho inferior à que está estipulada para o setor privado, de 40 horas.

As confederações patronais defendem que as portarias de extensão devem contar para o critério de contratação coletiva dinâmica, posição inversa à das estruturas sindicais. E o governo empurra o dossiê para a próxima reunião de 10 de maio.

"Não há consenso sobre a aplicação do benefício fiscal em IRC", revelou esta terça-feira o presidente da Confederação do Turismo de Portugal, Francisco Calheiros, à saída da reunião do plenário da Comissão Permanente da Concertação Social. Para o líder dos patrões do Turismo, "o entendimento das empresas é diferente do dos sindicatos", no sentido em que "as empresas defendem a inclusão das portarias de extensão" nos critérios de atribuição "e os sindicatos não".

Também a Confederação do Comércio e Serviços de Portugal (CCP) considera uma "restrição" impedir que as portarias de extensão não sejam contabilizadas como contratação coletiva dinâmica. O presidente desta confederação patronal, João Vieira Lopes, defende que "os benefícios fiscais para empresas que aumentem salários acima de 5,1% deveriam ser generalizados". O líder da CCP criticou ainda a posição do executivo: "O governo não definiu posição. A posição do governo foi adiar".

Do lado da Confederação Empresarial de Portugal (CIP), o recém-empossado presidente Armindo Monteiro destacou que a atribuição do benefício fiscal, tal como está, depende de "muitos critérios que, na conjugação dos vários resultados, pode transformar-se num vazio", ou seja, poderá "não ter aplicação prática". Por isso, "a CIP pediu ao governo que clarificasse e simplificasse os critérios". Armindo Monteiro, que se estreou como patrão dos patrões à mesa da Concertação Social, deu ainda nota de que "as remunerações subiram 8,2% nos primeiros meses do ano", em termos homólogos, pelo que "as empresas estão a fazer a sua parte, tendo em conta que o acordo de rendimentos fixou o aumento salarial em pelo menos 5,1%" para este ano.

Questionada sobre as exigências dos patrões, a ministra do Trabalho, Ana Mendes Godinho, disse apenas que "o governo apresentou aos parceiros sociais uma proposta de aplicação e de interpretação feita pela Autoridade Tributária" sobre o benefício fiscal, sem adiantar pormenores. "Tem havido várias reuniões com os parceiros sociais que têm colocado dúvidas sobre a aplicação do incentivo e a sua operacionalização e não houve ainda o desfecho. No dia 10 de maio haverá nova reunião", rematou Ana Mendes Godinho.

No acordo plurianual para a valorização dos rendimentos são estabelecidos dois critérios para atribuição do benefício fiscal além da valorização salarial de pelo menos 5,1%: as empresas devem ter contratação coletiva dinâmica há menos de três anos; e têm de reduzir o leque salarial entre os 10% dos trabalhadores melhor remunerados e os 10% dos que recebem ordenados mais baixos.

Em maio, as empresas deixam de descontar 0,925% dos salários-base dos trabalhadores para o Fundo de Compensação do Trabalho que tem 642 milhões de euros.

Em relação ao modo como as empresas vão poder usar as verbas que descontaram para Fundo de Compensação do Trabalho (FCT) que, neste momento, tem 642 milhões de euros, também não houve desenvolvimentos. A ministra do Trabalho referiu que, com a entrada em vigor do Código do Trabalho a 1 de maio, "as empresas já não terão de descontar em maio" os 0,925% dos salários-base dos trabalhadores "para o Fundo". Tal como o Dinheiro Vivo já noticiou, os montantes do FCT vão poder ser mobilizados para apoiar custos com habitação e formação dos trabalhadores e também para ajudar a pagar indemnizações por despedimento, finalidade para o qual o Fundo foi criado.

