Idade média dos funcionários públicos já ultrapassou os 48 anos

O envelhecimento dos funcionários públicos continuou a agravar-se. No final de 2022, a idade média dos trabalhadores do Estado já ultrapassava os 48 anos (48,1), sendo superior em 4,1 anos face ao indicador para população ativa do País, de 44 anos, segundo o boletim de estatísticas do emprego públicos da Direção-Geral da Administração e do Emprego Público (DGAEP), publicado esta terça-feira.

"Os valores mais elevados para este indicador registavam-se no subsetor dos fundos de segurança social (51,9 anos) e na administração local (49,7 anos)", de acordo com o mesmo relatório relativo ao segundo semestre do ano passado.

Em termos globais, a idade média das mulheres nas administrações públicas era superior à dos homens em 1,5 anos, facto que é explicado sobretudo pela diferença de idades médias no subsetor da administração central (2,7 anos).

