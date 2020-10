Hotel InterContinental Estoril põe 59 apartamentos à venda

O hotel InterContinental Estoril colocou à venda os seus 59 apartamentos, oferecendo aos futuros proprietários uma rentabilidade fixa de 4% durante os primeiros cinco anos. Este produto destina-se principalmente a investidores.

Os apartamentos estão disponíveis nas tipologias T0 e T1, com áreas entre os 33 e os 88 metros quadrados, e a sua gestão mantém-se no universo do grupo Intercontinental. Os custos do mobiliário e das utilities (luz, água e telecomunicações) estão incluídos no valor de venda.

Segundo comunicado da JLL, responsável pela comercialização dos imóveis, todos os apartamentos contam com varanda, vista de mar e acesso a todos os serviços e equipamentos do hotel, incluindo o spa, restaurante e bar, piscina exterior, lavandaria, serviços de limpeza, transfer para o aeroporto de Lisboa e concierge privado.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

"Este projeto consiste num produto imobiliário de elevada qualidade numa localização exclusiva que beneficia dos serviços e comodidades de um hotel de cinco estrelas, ao mesmo tempo que garante aos proprietários dos apartamentos a segurança proporcionada por uma gestão profissional de uma insígnia de renome e uma boa rentabilidade através da ocupação", diz Patrícia Barão, responsável pelo segmento residencial da JLL Portugal.

O InterContinental Estoril, inaugurado em 2014, foi construído no local do antigo Chalet Barahona, que ao longo do século XX era já um ponto de encontro de turistas e visitantes.

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia