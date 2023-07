"Há investimentos que a ANA considera que já fez e a ANAC acha que não estão terminados"

A presidente da Autoridade Nacional da Aviação Civil (ANAC) quer que a ANA cumpra o contrato com o governo e avance com o plano estratégico na Portela para eliminar atrasos e melhorar a operação no aeroporto congestionado. Tânia Simões diz que a gestora dos aeroportos nacionais tem "interpretações e visões" diferentes das da ANAC sobre as obrigações definidas no contrato com o executivo. Documento sobre as obras no Humberto Delgado deixou ainda dúvidas "em matéria de obrigações ambientais e de investimentos inerentes".

Sobre a privatização da TAP, a responsável garante que a ANAC só terá de ser chamada a dar parecer no fim do processo. Novo aeroporto é "urgente" e trabalhos da Comissão Técnica Independente (CTI) estão a ser acompanhados com "expetativa". E no que respeita à eventual retirada de competências ao regulador, assumida por João Galamba, Tânia Simões diz-se "tranquila" e assegura não que não existe "qualquer projeto no sentido de haver uma alteração da estrutura orgânica" da ANAC.

Até maio foi movimentado um recorde de 25 milhões de passageiros nos aeroportos nacionais. Como será o verão?

O verão será animado, são boas notícias em termos de voos e de passageiros. O load factor das aeronaves está mais elevado, o que é bom. São mais turistas, mais passageiros e mais rentabilidade com o mesmo número de slots. Seguramente que este ano vamos ultrapassar os valores de 2019 em todas as infraestruturas. Não se preveem constrangimentos excessivos, sem prejuízo de que há sempre a preocupação de melhorar a operacionalidade de todos os aeroportos e, por isso, foi criado um conjunto de grupos direcionados ao estudo desses constrangimentos. O maior impacto será no aeroporto de Lisboa, porque está muito no limite da sua capacidade a vários níveis.

As disrupções nos aeroportos marcaram 2022. Que constrangimentos são esperados neste ano?

Em 2022 houve um efeito surpresa com a retoma, não existiu planeamento e a recuperação foi mais lenta. Este ano houve lições aprendidas e grande parte dos operadores atuou começando a contratar logo em janeiro. Trabalhamos desde o primeiro trimestre, em conjunto com a Eurocontrol, justamente para prevenir o verão. Estamos expectantes com a greve da Portway, porque pode ter um impacto em terra e criar uma disrupção relevante no aeroporto. Estamos a tomar as medidas todas para mitigar aquilo que for necessário em termos de apoio aos passageiros.



A JMJ irá trazer uma pressão acrescida?

Não teremos uma pressão direta pela chegada ou partida de passageiros pela via aérea. Não há voos extra, a maioria dos peregrinos vem de autocarro. Mas pressionará toda a circulação à volta do aeroporto. Tem havido uma coordenação muito forte a nível governamental no sistema de informações com todas as entidades, no sentido de trocarmos informação, vermos quais são os planos inerentes e que impacto é que eles podem ter a nível aeroportuário. A coordenação está a ser muito profícua. Há um descanso, porque existe um trabalho muito profissional e muito preventivo de coordenação a ser feito. O plano, em si, para a JMJ, será apresentado por quem de direito.

Mas foi criado um grupo de trabalho no início do ano para preparar o verão.

Sim, juntámos os vários operadores ligados à operação aeroportuária, entidades gestoras, transportadoras aéreas, handling, navegação aérea e contámos com um grande empenho do Ministério das Infraestruturas. Juntámos as entidades públicas envolvidas, como a PSP, o SEF e a Autoridade Tributária, no sentido de limar a nossa atuação conjunta. Foram identificadas 286 medidas possíveis para tornar a operação mais fluida. Apenas 50 destas medidas se reportavam ao curto prazo, não são específicas do verão, porque há muitas outras que são medidas de longo prazo e de investimento. Por exemplo, equipamentos com entrega atrasada, alterações de infraestruturas ou recolhas de dados adicionais por parte das transportadoras aéreas.

Que medidas foram já implementadas?

Uma melhor adequação dos circuitos nos aeroportos em função daquelas que são as necessidades das transportadoras aéreas, por exemplo. Numa outra ótica, o caso do controlo de fronteiras e dos meios automáticos para efeitos de controlo de passaportes. Há um conjunto de desafios ao nível das várias infraestruturas relacionados com a manutenção, a assistência e disponibilidade para essa verificação. Quanto mais fluida for a informação melhor é a assistência prestada - porque quer os recursos humanos quer os físicos, as cadeiras de rodas, por exemplo, são limitados. Às vezes é só uma questão comunicacional, e reforçando essa mensagem conseguimos agilizar. Uma das grandes dificuldades que está identificada respeita aos menores que chegam sem documentação adequada para entrar no território nacional e isto implica um custo acrescido por parte das autoridades de fronteira. Ninguém quer isto e a ANAC estabelece pontes diretas com as transportadoras aéreas pedindo-lhes para reforçar o controlo na partida para evitar esse constrangimento à chegada. São medidas tão simples quanto estas mas que, tudo somado, são horas no controlo de fronteiras em que precisamos de libertar recursos para outras coisas.

No ano passado os aeroporto nacionais ficaram abaixo da média europeia na pontualidade. As métricas mantêm-se?

Infelizmente já não podemos dizer o mesmo este ano. Está a ser um verdadeiro desafio o crescimento exponencial de tráfego e lidarmos com uma infraestrutura completamente congestionada. Não posso dizer que neste momento estejamos bem posicionados em termos de atrasos. Temos objetivos em termos de capacidade para cumprimento das metas que nos são impostas pela Comissão Europeia e estamos, neste momento, com um grande desafio. A média de atrasos está acima do que queríamos, sobretudo em Lisboa, porque é uma infraestrutura com muitos constrangimentos. Não posso mentir, a JMJ, com toda a envolvente, é uma pressão extra e há uma preocupação relativamente a atrasos que venham a existir no final de julho e início agosto.

Como se mitigam esses atrasos?

Estabelecendo todos os procedimentos necessários para que a rotação das aeronaves em terra não demore mais do que aquilo que é estritamente necessário. Por exemplo, ter os meios necessários para acompanhar as pessoas com mobilidade reduzida.

A capacidade do aeroporto Humberto Delgado já atingiu o limite?

Está perto do limite atualmente. Espera-se, no pico do verão, com a JMJ, atingir os 100 mil passageiros por dia que é muito próximo da capacidade e dos máximos, estamos a bater recordes.

Continua a ter de recusar voos?

Já recusamos voos desde 2019 por falta de capacidade. A recusa dos voos tem a ver também com o desenho do voo. Todo o sistema funciona com base em slots históricos, depois há regras especificas a nível europeu que salvaguardam novos entrantes e que preveem regras muito concretas relativamente à forma como se atribuem slots em função dos pedidos. Às vezes há pedidos para um determinado slot específico e não para a capacidade sobrante.

Utilizar aviões maiores pode ser uma resposta para aumentar a capacidade da Portela?

Essa lógica é apelativa, mas corresponde a um raciocínio que só considera a parte do ar. É preciso haver espaço na placa e esse espaço, atualmente, está muito próximo do limite. Não podem todos trazer aeronaves maiores, porque não temos espaço na placa nem há espaço de estacionamento.

A ANAC travou o plano estratégico de obras apresentado pela ANA. Porquê?

A ANAC, durante os dois anos transatos, acompanhou a gestão do contrato de concessão com base no despacho do governo, mas quem é titular da posição contratual do contrato é o governo. Só esclarecer que a ANAC deu um parecer sobre esse plano estratégico ao governo e quem respondeu à ANA não fomos nós. O plano era muito high level, não vou entrar em pormenores, porque é uma matéria contratual. Não endereçava, no nosso entendimento, todas as obrigações de desenvolvimento que decorrem do próprio contrato e que não são investimentos extra mas são obrigações.

Por exemplo?

Algumas obrigações que decorrem de uma cláusula genérica que diz que a ANA é obrigada a fazer os investimentos necessários para responder à procura da infraestrutura. Naturalmente, é uma cláusula que tem de ser adaptada à realidade, não estamos a falar da nova solução aeroportuária, mas sim de investimentos no aeroporto. A interpretação desta cláusula genérica, às vezes, não é idêntica por parte dos dois lados, as visões são diferentes. Há investimentos que a ANA considera que já fez e que a ANAC entende que não estão terminados do ponto de vista técnico, como as saídas rápidas. Há outros que são investimentos no terminal para dar uma melhor capacidade de resposta àquela que é a procura do aeroporto e que pode haver interpretações diferentes sobre a quem é que compete essa obrigação. Existem também algumas dúvidas em matéria de obrigações ambientais e de investimentos inerentes.

Que problemas visa resolver este plano estratégico ?

O objetivo principal não é aumentar a capacidade em termos de número de voos, embora esse possa ser um efeito. O objetivo principal é evitar os atrasos por causa do constrangimento da infraestrutura. Criar melhores condições no aeroporto para que as rotações funcionem de maneira a não gerar atrasos causados pela limitação da infraestrutura.

Enquanto regulador, que preocupações assume a ANAC com este tema?

Temos dois tipos de preocupações. Em termos de regulação é assegurar que todas as condições de operação no aeroporto são seguras e que todas as obrigações contratuais que decorrem das normas europeias relativamente às condições do aeroporto estão cumpridas. A segunda é o desenvolvimento do setor e tudo o que sejam obrigações que estejam enquadradas no contrato. A ANAC não acompanha em termos de gestão, mas se estão previstas e podem ser feitas é do interesse de todo o setor que sejam feitas para permitir esse desenvolvimento - que não é um desenvolvimento exponencial, isso só acontecerá com uma nova infraestrutura, mas é um desenvolvimento que traz ganhos a nível de capacidade com a eliminação de atrasos e melhores condições de operação.

Qual é a urgência de um novo aeroporto?

É a máxima dentro do possível, do cumprimento de todas as regras e processos e da tomada de uma boa decisão. Quanto mais cedo tivermos uma nova infraestrutura, melhor para todo o setor da aviação.

Há quem defenda que não seria necessária uma nova infraestrutura em Lisboa, podendo o tráfego ser absorvido noutros aeroportos do país. Concorda?

Se uma determinada infraestrutura não responde, a ANAC, como quer o desenvolvimento de todo o setor, contribuirá, dentro daquilo que são as suas competências, para que essa capacidade sobrante noutras infraestruturas seja utilizada. Mas isso é uma decisão comercial dos operadores. Essa estratégia não tem o mesmo grau de atratividade e não é a mesma coisa do ponto de vista dos operadores, não é um sucedâneo perfeito.

Qual tem sido o vosso papel junto da Comissão Técnica Independente (CTI)?

Fomos chamados a partilhar o conhecimento técnico que a ANAC tem acumulado ao longo dos anos e de anteriores projetos. Foi transmitido esse conhecimento, que irá ou não ser considerado pela CTI.

Como analisa os trabalhos desta comissão até agora?

Estamos expectantes e a acompanhar. Vemos com bons olhos o avanço no processo de maneira a que se possa tomar a decisão e que seja o mais rápida possível.

Que aspetos considera serem fundamentais incluir nesta análise?

Até agora os aspetos que identificaram são muito coincidentes com aquilo que é uma análise de projeto e que consideramos também adequados. Não poderia deixar de ser, até porque a maior parte deles decorrem da regulamentação. Tudo o que seja cumprimento dos requisitos legais do ponto de vista da infraestrutura e da operação está muito estabilizado e, naturalmente, que é a nossa preocupação enquanto regulador. Depois acompanharemos a questão da regulação económica, mas ainda não estamos nessa fase.

O ministro das infraestruturas admitiu retirar competências administrativas a entidades reguladoras como a ANAC. Como vê esta possível medida?

Naturalmente compreendo que num gabinete, quando não existe uma direção-geral de um determinado setor, à primeira vista, pode ter esse impacto, de que faz falta. Mas reponderando e falando da prática, já está acautelado na lei, e em concreto nos estatutos da ANAC, que preveem, desde logo, a coadjuvação com o governo. E a ANAC tem feito isso em todas as matérias em que é requerido a nível legislativo ou a nível de apoio. Presta sempre o aporte técnico a nível de concursos públicos e de serviço público, sempre que é requerido o conhecimento técnico - que os gabinetes têm, mas não têm um corpo permanente, e a ANAC cumpre essa função. Não falta apoio técnico. Fizemos um estudo profundo sobre as vantagens e desvantagens do modelo que temos há 94 anos e traz inúmeras vantagens. Essa ideia não é presente nem será para implementar.

Falou com o governo sobre o assunto?

Sim, naturalmente, e estou tranquila. Neste momento, e de acordo com a indicação que tenho, não há qualquer projeto no sentido de haver uma alteração da estrutura orgânica.

Relativamente à privatização da TAP, em que fase do processo intervirá a ANAC?

Para a ANAC não é relevante do ponto de vista regulatório se uma empresa é adquirida pelo Estado ou por um privado, somos independentes e neutros independentemente da titularidade público-privado do controlo da empresa. O que é relevante é determinar e ver se o controlo da empresa está ou não em mãos europeias e isso decorre do regulamento 1008/2008 que prevê que caso haja uma alteração do controlo de uma transportadora aérea, tem de ser feita uma análise pelo regulador que é ex post. Quando há operações de concentração, a Autoridade da Concorrência (AdC) faz uma análise antes da realização da operação por razões de concorrência. O regulador faz um controlo já depois de a operação se realizar. Nesta fase, a ANAC não tinha de ser consultada. Este controlo passa por dois aspetos: verificar se a última empresa ou pessoa que detém o controlo da empresa, da estratégia e da decisão operacional é europeia. Por outro lado, garantir que os planos apresentados por quem adquira [a TAP] salvaguardem a solvabilidade necessária à operação. Com esta norma pretende-se garantir que há solvabilidade para dar assistência a passageiros, para pagar reembolsos em caso de cancelamentos, por exemplo. E porque é essencial para que se mantenham os mesmos níveis de boa manutenção das aeronaves que traduzem uma confiança que é necessária para que esteja assegurada a segurança da empresa.

A ANAC rejeitou as propostas das taxas aeroportuárias da ANA para este ano. Os nossos aeroportos são competitivos?

O nosso tráfego está a crescer acima da média europeia a par de outros destinos e há muitos fatores que contribuem para este crescimento. As taxas também são um fator de decisão e não temos indícios de que o nível de taxas, em termos nacionais, esteja a prejudicar a competitividade dos aeroportos do país.

Porque a ANAC tem intervindo? A ANA tem feito sempre propostas acima.

Tem acontecido, é verdade. A ANA tem algumas interpretações contratuais que mantém e recorreu até para tribunal de algumas decisões da ANAC. Tem interpretações que levariam a que tivessem sido aplicadas, no passado, taxas mais elevadas do que aquelas que acabaram por ser aplicadas. Tem acatado, mas era importante perceber que a atuação da ANAC tem como limite aquilo que está no contrato de concessão. As regras são aquelas, estamos todos balizados pelo contrato e fazemos o nosso papel: regulamos em termos económicos e controlamos se as propostas da ANA são ou não adequadas em termos de contrato.

Leia mais em Dinheiro Vivo.