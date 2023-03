Foi a partir de um pequeno armazém, com 50 metros quadrados, em Campo Maior, que Rui Nabeiro criou a Delta, grupo hoje constituído por cerca de 30 empresas e quase quatro mil trabalhadores, que operam nos segmentos da alimentação e bebidas, imobiliário, indústria e serviços, bem como da distribuição e do turismo e restauração. Com presença em 40 países, as exportações valem 35% dos 460 milhões que fatura.

Foi em 1961 que Rui Nabeiro, que trabalhava no negócio de café da família desde os 19 anos, decidiu criar a sua própria marca de cafés, na vila alentejana que o viu nascer. Dois anos depois, abriu um entreposto comercial em Lisboa e, em 1964, um no Porto. Foi a partir da segunda metade dos anos 70 que a estrutura comercial da Delta Cafés se consolidou.