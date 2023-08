Grupo Bel compra posição da Cofina na VASP

A Cofina anunciou esta sexta-feira ao mercado que recebeu uma comunicação de exercício de direito de opção de compra, por 4,5 milhões de euros, pela sociedade Palavras de Prestígio, do Grupo Bel, das ações de que é titular no capital social da distribuidora VASP.

Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, a Cofina esclarece que este exercício do direito de opção compra das 333.000 ações (3,50 euros de valor nominal) de que é titular no capital social da VASP -- Distribuidora de Publicações está dependente da não oposição da Autoridade da Concorrência.

O preço de exercício efetivo do direito de opção de compra é de 4.500.000 euros e deverá ser pago no prazo máximo de 30 dias a contar da notificação de não oposição da Autoridade da Concorrência (AdC), acrescenta a nota.

No início do mês, a Palavras de Prestígio notificou a Autoridade da Concorrência (AdC) sobre a aquisição do controlo exclusivo da distribuidora de publicações VASP, através da opção de compra das ações atualmente detidas pela Cofina.

A Palavras de Prestígio é detida e controlada pelo grupo português Bel, do empresário Marco Galinha, presente em várias áreas de negócio e setores, nomeadamente na distribuição e 'vending' de produtos de tabaco, indústria aeronáutica e aeroespacial, inovação, tecnologia e comunicação, 'green transportation', imobiliário e mobiliário. É também proprietário do Global Media Group, que detém os títulos Dinheiro Vivo, Diário de Notícias e Jornal de Notícias, entre outros.

Em 12 de maio de 2021, a AdC adotou uma decisão de 'inaplicabilidade' quanto à compra do controlo conjunto da VASP pelo grupo Bel e pela Cofina Media, por não configurar uma concentração de empresas, não se encontrando, por isso, abrangida pela obrigação de notificação prévia.

A Cofina exerceu o direito de preferência para adquirir à Impresa 16,67% do capital da VASP, por 1,05 milhões de euros, passando o grupo de Paulo Fernandes a controlar 50% do capital da empresa distribuidora de publicações, ficando os restantes 50% nas mãos da Global Media Group e da Páginas Civilizadas.

Além disso, em 20 de julho, quando a Media Capital anunciou uma oferta vinculativa para a compra da totalidade das ações da Cofina Media, com o valor de aquisição livre de ónus e encargos de 80 milhões de euros, um dos pressupostos da transação proposta era que, "à data do 'closing', as seguintes participações detidas" pela Cofina tenham sido alienadas ('carve out'): ações correspondentes a 50% do capital social da VASP -- Distribuidora de Publicações, S.A.; e ações correspondentes a 50% do capital social da Mercados Globais - Publicação de Conteúdos.