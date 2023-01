Greve da TAP mantém-se. Tripulantes voltam a chumbar proposta

É a quarta vez que os tripulantes de cabine da TAP se juntam em assembleia geral para votar a proposta da companhia para um novo acordo de empresa (AE) e é a quarta vez que os trabalhadores levantam o cartão vermelho. Os associados do Sindicato do Pessoal de Voo da Aviação Civil (SNPVAC) voltaram a chumbar, esta manhã, o documento apresentado pela TAP, viabilizando a greve de sete dias convocada para a próxima semana.

Reunidos numa assembleia geral de emergência, que tem como ponto único na ordem de trabalhos a "apresentação, discussão e votação da proposta apresentada pela TAP", os tripulantes recusaram novamente o modelo apresentado pela empresa.

O SNPVAC entregou à companhia, no passado dia 10 de janeiro, um pré-aviso para sete dias de greve no final de janeiro, entre os dias 25 e 31 deste mês. Os novos protestos surgem depois de a assembleia geral dos associados do sindicato ter dado luz verde, a 6 de dezembro, à realização de "um mínimo de cinco dias de greve a realizar até dia 31 de janeiro".

E nem o otimismo de João Galamba foi suficiente para evitar o chumbo em massa da proposta da TAP pelos tripulantes. Ainda antes de o encontro arrancar num hotel em Lisboa, esta manhã, o ministro das Infraestruturas esteve reunido com o SNPVAC, referindo, logo depois, estar confiante na desconvocação do protesto. "Perante a informação prestada pela direção do sindicato sobre o acordo alcançado, o ministro está convicto de que a assembleia geral do SNPVAC dará um passo decisivo para a melhoria da situação dos trabalhadores e da companhia aérea, permitindo evitar uma greve de sete dias que causaria um grave dano à empresa", lê-se numa nota divulgada pelo seu gabinete.

Mas o presidente do SNPVAC, Ricardo Penarroias, refreou o entusiamo do ministro minutos depois, antes de iniciar a assembleia geral, afirmando aos jornalistas ser "muito provável" que a greve avançasse. E assim foi.

Umas das reivindicações do SNPVAC, que estava a travar o acordo, respeitava à reposição de mais um tripulante nos voos transatlânticos, superiores a seis horas, aumentando a equipa de tripulantes a bordo para cinco.

Esta é a segunda vez que os tripulantes da transportadora de bandeira vão parar. No mês de dezembro realizaram dois dias de greve que custaram à companhia oito milhões de euros e levaram ao cancelamento de 360 voos. Já o protesto da próxima semana poderá afetar cerca de 2100 voos, conforme adiantou o presidente do SNPVAC, Ricardo Penarroias, ao Dinheiro Vivo. Já a presidente executiva da TAP, Christine Ourmières-Widener, admitiu também que, caso esta greve seguisse caminho, teria um custo bastante superior à última.

A CEO da companhia mostrou-se confiante em chegar a um acordo com estes trabalhadores mas os esforços da empresa não foram suficientes. Depois de novas negociações e de vários encontros entre a administração da transportadora e o SNPVAC nas últimas semanas, o impasse mantém-se.

Em causa está o braço de ferro nas negociações entre a administração da empresa e os tripulantes dos novos acordos de empresa (AE). A conversa entre a administração da transportadora e os trabalhadores começou a 14 de outubro, quando a TAP denunciou o atual AE e propôs um novo modelo que, na ótica do SNPVAC, é "indigno e inqualificável".

