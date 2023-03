Grandes empresas produziram 3,7 vezes mais que as médias entre 2016 e 2019

Entre 2013 e 2019 o número de grandes empresas em Portugal cresceu 35%, passando de 958 para 1291. Mas segundo o estudo "Análise prospetiva do impacto do crescimento das grandes empresas em Portugal" se, em 2019, tivessem nascido no nosso país 150 novas grandes empresas, a sua contribuição teria sido de mais 4% para o Valor Acrescentado Bruto a preços de mercado (VABpm) e de 5% em receita fiscal. Para as exportações a comparticipação destas empresas teria sido de 10%.

Os dados foram apresentados esta segunda-feira na conferência "Querer e Crescer: ideias para acelerar o crescimento de Portugal", organizada pela Associação Business Roundtable Portugal (ABRP) e revelam que são as grandes empresas que estimulam o crescimento económico nacional.

Assim, de acordo com o trabalho de investigação da Nova IMS, elevado a cabo em conjunto com a ABRP, dá conta, ainda, que as 259 grandes empresas criadas entre 2016 e 2019 contribuíram com um VABpm 10 vezes maior que uma empresa média, sendo que em 2019 aquelas tiveram uma produção 3,7 vezes maior que uma empresa de dimensão média.

No que a salários diz respeito, foram as grandes empresas que mais gastaram com os trabalhadores. Segundo o documento, em média foram gastos cerca de 31 mil euros por cada colaborador, o que significa que uma grande empresa gastou mais 30% que uma média e mais 70% que uma empresa pequena.

E, em projetos de investigação e desenvolvimento, entre 2016 e 2019 existiu uma média de investimento seis vezes mais alto, por parte das grandes empresas - quando comparado com o que foi feito pelas médias empresas.

Para o investigador responsável deste estudo, e pegando apenas em 1% das empresas em Portugal (todas as grandes e algumas médias) "é possível verificar que existe um contributo transversal: mais economia, mais emprego, mais Estado". "Este 1% de empresas representa 57% do VAB em Portugal, quase metade do salário, dois terços das contribuições para a Segurança Social. São também estas empresas que são integradoras de sistemas", frisou Bruno Damásio, explicando que são estas empresas que permitem ligar "Portugal ao mundo e fazer uma conexão com o futuro", antecipando-o.

O relatório analisou ainda a perspetiva de 150 médias empresas - dos setores mais produtivos - transitarem para grandes empresas e revela que nessa situação existiria um aumento de 5% na receita fiscal agregada e 3% nas exportações.

"Vimos, neste exercício, que 150 novas empresas representariam ganhos significativos na nossa economia. Imagine-se o impacto que não teriam mais 600 grandes empresas, que não só produziriam mais e criariam mais riqueza, como também pagariam melhores salários, proporcionaram maior bem-estar social e contribuiriam mais para o crescimento sustentável do país," apelou António Rios Amorim, vice-presidente da ABRP.

Por seu turno, o presidente da Bussiness Rountable Portugal garante que o caminho para o desenvolvimento de Portugal já começou a ser feito pela associação, com o apoio das 42 grandes empresas associadas e de outros parceiros.

"Em conjunto, temos trabalhado para desenvolver propostas de soluções para aqueles que são os principais desafios ao crescimento das empresas e do país: queremos mais pessoas qualificadas, mais crescimento e aumento da competitividade das empresas, e um Estado mais eficiente", declarou Vasco de Mello, garantindo o empenho da associação em apoiar o crescimento do nosso país.

Mónica Costa é jornalista do Dinheiro Vivo