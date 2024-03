Governo vai tentar sprint para baixar dívida até 100% do PIB ou menos e a tempo das eleições

Tem havido sempre (exceto no ano da pandemia) uma corrida mais esforçada no final de cada ano para puxar para baixo a dívida. Mas chegar aos míticos 100%, um valor que cai bem em Bruxelas e nas agências de rating, é agora a prioridade e tem a grande vantagem de poder ser usado como trunfo eleitoral. Rácio final da dívida de 2023 é revelado a 1 de fevereiro. Campanha eleitoral começa no dia 25.