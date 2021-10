Governo quer recuperar subsídio de risco para assistentes da Função Pública

O governo planeia retomar em 2022 a atribuição do suplemento de penosidade e insalubridade para os assistentes operacionais da função pública, que desempenham serviços essenciais como a limpeza e higienização dos espaços públicos, mas para já não avança uma proposta quanto a uma atualização geral de remunerações no próximo ano.

"Para os assistentes operacionais, haverá um subsídio de risco e de insalubridade", indicou a presidente do Sindicato dos Quadros Técnicos do Estado (STE), Helena Rodrigues, à saída da primeira ronda de negociações prévias à apresentação da proposta de Orçamento do Estado para 2022 pelo governo. O objetivo, disse, será desta vez fixar um valor para o suplemento, ao invés de deixar a decisão às autarquias locais de decidirem valores dentro de um intervalo possível.

De acordo com o projeto de regulamentação entregue nesta manhã aos sindicatos, o governo pretende legislar as condições de atribuição do suplemento com carácter permanente, prevendo agora a atribuição de valores por nível de penosidade. Para nível mais baixo, propõe que o suplemento diário seja de 3,36 euros, prevendo 4,09 euros para funções de penosidade média, e de 4,99 euros para um nível mais elevado (ou 15% da remuneração-base diária, se for mais elevado).

Em 2021, a atribuição deste abono ficou legislada apenas no Orçamento do Estado, com carácter transitório, prevendo valores num intervalo entre 3,36 euros e 4,09 euros, ou de 15% da remuneração-base diária para situações com nível de penosidade ou insalubridade alto.

A Lei Geral de Trabalho em Funções Públicas prevê a atribuição de suplementos remuneratórios em situações de condições de trabalho mais exigentes, devendo ser legislados ou acordados em contratação coletiva. O governo pretende agora fixar a consagração definitiva do abono.

As negociações arrancaram nesta segunda-feira, com a estrutura que representa os quadros com formação superior a sair do encontro com a ministra da Modernização do Estado e da Administração Pública, Alexandra Leitão, e com responsáveis também do Ministério das Finanças, sem uma réplica às pretensões do STE, que para o próximo ano reivindica uma atualização de 3% nos salários.

"Não tivemos contraproposta à proposta apresentada, e quando não há contraproposta não se pode chamar negociação", afirmou a responsável do STE.

Segundo a dirigente sindical, nesta primeira reunião negocial o governo não prestou também informação sobre as alterações que pretenda fazer no escalonamento remuneratório dos técnicos superiores, sendo que a elevação no nível remuneratório de entrada nesta carreira, nos 1205 euros, foi já admitida como possibilidade para o próximo ano pelo ministro das Finanças, João Leão.

Em 2022, novamente, a evolução do salário mínimo nacional - que poderá aumentar para 705 euros - deverá consumir posições remuneratórias entre os salários mais baixos, o que deverá mais uma vez motivar o ajustamento das posições de entrada de assistentes operacionais e assistentes técnicos.

A última atualização geral de salários na função pública ocorreu em 2020, sendo de 0,3%. Não se concretizou, entretanto, o compromisso do governo de assegurar subidas de pelo menos 1% em 2021. Antes de 2020, a última atualização geral ocorreu em 2009.

Atualizado com mais informação às 12h16. Corrigido ano da última atualização remuneratória prévia a 2020: ocorreu em 2009, e não em 2011.