Governo quer já investimento até 300 milhões no aeroporto de Lisboa

O ministro dos Transportes, Pedro Nuno Santos, com a CEO da TAP, Christine Ourmières-Widener

O Governo quer acelerar alternativas ao atual Aeroporto de Lisboa, com um plano a três fases que inclui Montijo e Alcochete e um investimento imediato de 300 milhões de euros no reforço da capacidade do Humberto Delgado (antiga Portela).

Numa primeira fase, Pedro Nuno Santos, ministro das Infraestruturas, vai deixar cair o concurso de Avaliação Ambiental Estratégia do novo aeroporto, ganho por um consórcio com uma empresa espanhola e vai avançar com o LNEC.

E não vai esperar mais por um acordo com o PSD para avançar esta obra estratégica para o país, sabe o DN.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

De acordo com a Lusa o plano do Ministério das Infraestruturas passa por acelerar a construção do aeroporto do Montijo, uma solução para responder ao aumento da procura em Lisboa e que será complementar ao aeroporto Humberto Delgado até à concretização de um novo aeroporto principal em Alcochete, cuja conclusão aponta para 2035.

A nova solução aeroportuária para Lisboa passa por avançar com o Montijo, para estar em atividade no final de 2026, e com Alcochete. Quando este último estiver operacional, o aeroporto Humberto Delgado será encerrado.