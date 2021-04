Governo prevê meter mais 430 milhões de euros no Novo Banco

O ministro de Estado e das Finanças, João Leão, durante o debate parlamentar de discussão na generalidade do Orçamento do Estado para 2021 (OE2021), na Assembleia da República, em Lisboa, 28 de outubro de 2020. TIAGO PETINGA/LUSA

A despesa pública para amparar o Novo Banco (NB) deverá ascender a 430 milhões de euros este ano, mas a verba deverá ser totalmente recuperada em 2022, diz o Ministério das Finanças no novo Programa de Estabilidade (PE 2021-2025), disponibilizado no site do Parlamento no início de sexta-feira, 16 de abril.

Segundo o PE, trata-se de uma "medida invariante", "one-off" (só acontece uma vez), mas o governo assume que ainda está na fase "a adotar" pois a dotação financeira para o fazer foi chumbada pela oposição na reta final das votações do Orçamento do Estado de 2021.

