Governo prevê aumentos de 100 euros para novos elementos da PSP e GNR

O ministro da Administração Interna anunciou esta sexta-feira que a proposta do Orçamento do Estado (OE) para 2023 prevê aumentos na ordem dos 100 euros para os novos agentes da PSP e militares da GNR.

"Os jovens que concorrem para a PSP e GNR vão ter boas surpresas com esta proposta do orçamento e vão ter talvez o maior aumento à entrada para a atividade que alguma vez conheceram em termos proporcionais, ou seja, em relação àquilo que tem a ver com a estrutura remuneratória de base", disse aos jornalistas José Luís Carneiro.

O ministro avançou que "as propostas que estão em cima da mesa apontam para aumentos na ordem dos 100 euros para aqueles que entram na carreira" da Polícia de Segurança Pública e Guarda Nacional Republicana.

"Têm boas razões para efetivamente reconhecerem que os esforços que haviam sido assumidos e com objeto de compromisso estão a ser cumpridos", defendeu.

O governante falava aos jornalistas após a apresentação no Ministério da Administração Interna, em Lisboa, do plano de contingência que esteve em vigor nos postos de fronteira aérea dos aeroportos nacionais entre junho e setembro.

A proposta do Governo para o Orçamento do Estado para 2023 vai ser entregue na Assembleia da República na próxima segunda-feira, dia 10 de outubro.