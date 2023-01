Governo pressionado a fixar isenção para despesas de teletrabalho

Proposta do BE é votada no dia 1 de fevereiro, no Parlamento.

Aumenta a pressão sobre o governo para fixar um teto máximo até ao qual o pagamento das despesas com o teletrabalho, sem fatura, fique livre de impostos e contribuições. Depois das confederações patronais o exigirem, o Bloco de Esquerda entregou ontem uma proposta de alteração à lei laboral que determina que "o governo estabelece, no prazo de 30 dias, o patamar legal até ao qual a compensação devida ao trabalhador pelas despesas adicionais em regime de teletrabalho se encontra isenta de contribuições e impostos, quando definida em contrato individual ou instrumento de regulamentação coletiva".

Na prática, o BE quer que as compensações com o custo do trabalho remoto tenham "um tratamento fiscal idêntico ao do subsídio de refeição", afirmou ontem o deputado bloquista, José Soeiro. Neste momento, este apoio à alimentação está isento até 5,20 euros por dia, se for pago por transferência bancária; se for em cartão, o valor diário livre de imposto sobe para 8,32 euros. A medida visa ultrapassar o entendimento da Autoridade Tributária de que é necessário apresentar faturas a comprovar o aumento das despesas com o trabalho remoto para que a respetiva compensação devido ao trabalhador não seja tributada em sede de IRS, tal como o DN / DV noticiou em primeira mão.

A proposta do BE foi apresentada ontem no Parlamento, mas só será votada no dia 1 de fevereiro, informou ao DN / DV o deputado do PS, Fernando José, que coordena o grupo de trabalho da Agenda para o Trabalho Digno. Basta a concordância dos socialistas para a alteração passar, mas o partido da maioria absoluta ainda está a ponderar o sentido de voto.

O Ministério das Finanças também está a avaliar a situação, tal como o DN / DN adiantou, até porque o Parlamento aprovou uma proposta do BE que prevê a fixação do valor das despesas adicionais nos contratos para prestação de teletrabalho, não prevendo comprovativos do aumento dos custos com energia ou telecomunicações, por exemplo, associados ao trabalho remoto. "O contrato individual de trabalho e o contrato coletivo de trabalho devem fixar na celebração do acordo para prestação de teletrabalho o valor da compensação devida ao trabalhador pelas despesas adicionais", estabelece a proposta dos bloquistas. O DN / DV questionou a tutela liderada por Fernando Medina e continua a aguardar esclarecimentos sobre se a compensação devida ao trabalhador pelo aumento dos custos com o trabalho remoto terá um enquadramento fiscal idêntico ao do subsídio de refeição.

Há 21 mil funcionários públicos em trabalho remoto e não há registo de pedidos de pagamento de compensações, adiantou a ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva.

Confrontada com a proposta do Bloco de Esquerda, a ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva, defendeu ontem, durante uma audição no Parlamento, que "o lugar ideal dessa matéria é na negociação coletiva", mas, garantiu, que "o que a Assembleia da República aprovar o governo estudará como se irá aplicar ao setor público".

A governante adiantou que, "neste momento, estão 21 mil funcionários públicos em teletrabalho" e que "não tem registo de pedidos de reembolsos", isto é, de pagamento de compensações pelo agravamento dos custos com o trabalho remoto.

