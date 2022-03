Governo prefere dar apoios a fundo perdido às indústrias do que voltar a simplificar lay-off

O governo afasta, para já, recuperar o lay-off simplificado para as indústrias mais dependentes do gás natural cuja fatura tem disparado em resultado da invasão russa da Ucrânia e aponta antes para novos apoios à manutenção da produção que poderão, antes do final deste mês, ser autorizados a nível europeu.

"Preferimos dar apoios para que as empresas continuem a laborar do que dar apoios para que os trabalhadores vão para casa e as empresas deixem de laborar", explicou nesta segunda-feira o ministro da Economia, Pedro Siza Vieira, na apresentação de um novo conjunto de medidas que ajudem famílias e empresas a suportar a subida de custos na energia e bens essenciais.

O ministro da Economia defendeu que a prioridade do governo é a de "preservar a capacidade produtiva" num momento em que a subida dos custos da energia travou já a produção das fábricas da Siderurgia Nacional, com trabalhadores enviados para férias, e há também várias indústrias de cerâmica a anunciar a suspensão de operações.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

A indústria tem pedido o regresso do lay-off simplificado, que vigorou na pandemia. O governo não rejeita totalmente a possibilidade de ainda vir a recuperar o mecanismo, mas defende que a atual crise de preços na energia é diferente da situação vivida com o fecho de grande parte da economia ocorrido durante a atual pandemia.

"As empresas que estão nesta situação são uns poucos milhares de empresas. Existem mecanismos no Código do Trabalho, no regime geral do lay-off, que permitem às empresas colocarem os seus trabalhadores em lay-off nos termos do Código do Trabalho. Não estamos numa situação, como aquela que ocorreu durante a pandemia, em que pura e simplesmente toda a gente foi para casa, deixou de se fazer compras e tivemos uma redução generalizada da procura", argumentou Siza Vieira.

"Estamos a procurar vocacionar isto, sobretudo, para as empresas que consomem mais energia", explicou o ministro da Economia, a dar conta de que a ideia será acudir prioritariamente às indústrias dependentes de gás que têm contratos cujo preço varia diariamente em função da flutuação do preço do gás no mercado.

"Para terem uma ideia, 70% das empresas portuguesas que consomem gás natural têm contratos cujo preço está indexado ao preço diário no mercado spot. Enquanto no sector da eletricidade é normal haver contratos a um ano, a dois anos, a três anos - e até se têm estado a alargar - no sector do gás natural isso é menos frequente. Por isso, estas empresas estão num contexto de grande dificuldade", explicou.

A Comissão Europeia propôs na passada semana voltar a dar margem aos governos dos Estados-membros para que injetem dinheiro em sectores sob choque da escalada energética. As medidas de liquidez preveem novas linhas de crédito de garantias públicas - que o governo também está a preparar, além dos 400 milhões de euros já anunciados - e também subsídios.

Em aberto, está a possibilidade de os apoios serem destinado às empresas com maior uso de energia ou serem mais transversais, ao mesmo tempo que Bruxelas pede propostas sobre como acudir à agricultura - no caso português, duplamente afetada pela seca e pela subida de preços nos combustíveis, fertilizantes e rações animais.

Esta é uma das decisões europeias aguardadas, a par com a possibilidade de ser autorizada a redução do IVA dos combustíveis, a concessão de apoios diretos à agricultura, a compra conjunta de energia e outros bens, e ainda a possibilidade de impor tributação excecional de "lucros inesperados e aleatórios" pelas empresas do sector energético. "Temos de ver em que medida isso será permitido", disse o ministro da Economia.

Jornalista do Dinheiro Vivo