Governo deu carta branca a CEO da TAP demitida

Há quase um mês que Christine Ourmières-Widener lidera a TAP sem qualquer instrução do governo ou limitação de funções. A ainda presidente executiva, que teve conhecimento da sua exoneração a 6 de fevereiro, acusa o executivo de "a manter integralmente em funções, sem sequer lhe ter dado qualquer orientação sobre o que deveria, ou não, fazer".



No contraditório apresentado à Direção-Geral do Tesouro e Finanças (DGTF), a que o DN/Dinheiro Vivo teve acesso, a gestora garante que não irá assumir qualquer responsabilidade que possa advir da sua gestão neste período. A presidente executiva da empresa pública, que deverá deixar o cargo nos próximos dias, alega que solicitou "orientações" aos ministros das Infraestruturas e das Finanças, mas nem João Galamba nem Fernando Medina responderam ao email enviado no dia 13 de março.



Nessa comunicação, detalhada no documento entregue à DGTF, Christine Ourmières-Widener refere que é seu dever informar as tutelas de que "março é um período crítico para as companhias aéreas" e que este, em particular, "é ainda mais desafiante para a equipa do executivo destabilizada" pelas demissões da CEO e do presidente do conselho de administração, Manuel Beja.



"Devido aos vossos anúncios públicos da minha demissão, gerir a empresa está a ser praticamente impossível durante este período crítico. Preciso que me deem uma orientação clara de forma a garantir o sucesso da operação de verão da TAP (o mais crítico para todas as companhias aéreas)", pede.



A gestora diz estar a fazer "tudo para mitigar os impactos negativos", mas apela a uma comunicação por parte do governo sobre qual deverá ser a sua atuação na transportadora, garantindo que não irá assumir responsabilidades por este período.



"Sublinho e insisto que não posso ser responsabilizada pelas consequências futuras que impactem o desempenho da TAP relacionadas com a pressão e turbulência geradas pelo vosso anúncio de demissão. Gerir uma companhia aérea num ambiente onde a reatividade e as decisões do dia a dia são necessárias para executar a estratégia adequada para obter sucesso é da maior dificuldade/impossível", defende.



Christine Ourmières -Widener, que diz estar a liderar a TAP "sem qualquer guideline", refere que mantém a função de accountable manager da TAP e da PGA junto da ANAC "tendo sido informada pela Tânia Cardoso Simões, presidente do Conselho de Administração, no passado dia 7 de março, que a ANAC não tem indicação de alterações nem do respetivo timing", adianta. O DN/Dinheiro Vivo contactou os referidos ministérios, mas não obteve resposta até ao fecho desta edição.



Fernando Medina anunciou a exoneração da CEO e do chairman, em conferência de imprensa, no seguimento das conclusões do relatório da Inspeção-Geral de Finanças sobre o caso da indemnização de meio milhão de euros paga à antiga administradora Alexandra Reis. Na acusação, o governo diz que existiu uma "intolerável quebra das relações de integridade, lealdade, cooperação, confiança e transparência com o acionista".



Já a gestora tem uma visão diferente. "Se a conduta da requerente fosse, de tal modo grave e intolerável, de molde a determinar a demissão com justa causa, o governo não a teria mantido em funções, durante mais de um mês (e muito menos sem lhe dar qualquer orientação concreta)", argumenta a defesa da CEO, que alega que "a requerente nunca escondeu nenhuma informação, nem do chairman, nem do CFO, nem do MIH [ministro das Infraestruturas e Habitação], nem do MF [ministro das Finanças], agindo sempre com lealdade e no cumprimento dos seus deveres".



A gestora acusa o executivo socialista de "desrespeito", "falta de honestidade" e de "pressa política em decapitar a requerente", numa "estratégia política definida, pelo governo, de encontrar alguém para "sacrificar" - no caso, a requerente - pelos efeitos políticos associados à saída da Eng.ª Alexandra Reis".

Christine Ourmières-Widener será hoje ouvida na comissão parlamentar de inquérito à tutela política da gestão da TAP (CPI) e não deverá poupar esforços para apontar o dedo a todos os envolvidos no polémico cheque passado a Alexandra Reis.



Um dos nomes a ecoar na sala do Parlamento será o de Gonçalo Pires, o CFO da companhia, que assegurou, em audição, na semana passada, não ter sabido da saída da antiga administradora, até perto da data da sua oficialização. Se a IGF considerou o depoimento do administrador financeiro da TAP "não relevante", tendo-o omitido do parecer final, já no contraditório da gestora à DGTF o nome do CFO aparece 18 vezes, com o objetivo de provar que o responsável pelas contas da companhia estava a par, desde o início, de todo o processo respeitante à saída de Alexandra Reis.



A CEO da TAP também não deverá deixar incólumes o ex -ministro Pedro Nuno Santos, o seu secretário de Estado, Hugo Santos Mendes, bem com a ex-chefe de gabinete, Maria Araújo, os advogados da SRS Legal e da Morais Leitão, Galvão Teles e o administrador não executivo, Patrício Castro.

