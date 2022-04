Governo desiste de aumentar taxa sobre operadores de TV por subscrição

O Governo desistiu de aumentar para quatro euros a taxa cobrada aos operadores de televisão paga. Ao contrário do que pretendia implementar há seis meses, a nova proposta do orçamento do Estado para 2022 (OE2022) não prevê qualquer aumento da taxa sobre os operadores Altice, NOS, Vodafone e Nowo.

Em outubro, o executivo pretendia, através do OE2022, alterar a Lei do Cinema impondo aos operadores o pagamento de uma taxa semestral de dois euros por cada subscritor, ou seja, quatro euros por ano por cada subscrição. A receita dessa taxa seria canalizada para a RTP e Instituto do Cinema e Audiovisual (ICA), quando até então as verbas encaixadas pelo Estado revertiam a 100% para o ICA. O objetivo seria reforçar o financiamento da RTP.

