Governo aprova estratégia e calendário para 5G

Através de comunicado, o governo anuncia a aprovação da resolução do Conselho de Ministros, relativamente à estratégia e calendário para a próxima geração de redes móveis.

Esta estratégia visa assegurar que a quinta geração móvel seja um instrumento de desenvolvimento e competitividade da nossa economia, de coesão social e territorial, de melhoria e transformação do nosso modo de vida, de inovação social e da qualidade dos serviços públicos", é possível ler na nota enviada à comunicação social.

A resolução estabelece quais são os objetivos para a disponibilização da próxima geração de redes móveis em Portugal. Fica ainda indicado que o regulador, a Anacom, "proporá agora, em conformidade, para consulta pública, os termos do procedimento de atribuição de direitos de uso do espetro radioelétrico disponível".

O governo avança ainda que o procedimento de atribuição do espetro disponível deverá "alinhar-se pelos preços europeus comparáveis já conhecidos". A resolução deixa ainda margem para "uma descida das taxas de utilização do espetro".

A partir desta sexta-feira, dia 7 de fevereiro, arranca a primeira fase do processo de libertação das faixas da frequência de Televisão Digital Terrestre (TDT), que irão dar lugar às faixas mais tardes usadas para a rede 5G. O emissor de Sines mudará de canal a meio desta tade.

Assim, a partir das 16h30 desta sexta-feira, os utilizadores da TDT deverão sintonizar uma nova faixa: será preciso fazer a mudança da frequência do atual canal 56 para o 43. Caso existam dúvidas, a Anacom tem disponível uma linha de apoio gratuita (800 102 002) para receber apoio durante o processo de mudança de frequência.

Ao longo deste mês, haverá novas mudanças das frequências dos emissores a sul do país: no dia 10 será a mudança do emissor de São Miguel, Faro, a dia 11 de fevereiro do emissor de Faro, a 12 a mudança do emissor de Tavira e a 13 de fevereiro a nova frequência do emissor de Loulé. As mudanças só estarão concluídas quase no final deste mês. Pode consultar todo o calendário na tabela abaixo, assim como as novas faixas.

