Governo afasta para já demissão do diretor financeiro da TAP

O governo afasta para já a demissão do diretor financeiro da TAP, ou inglês CFO, Gonçalo Pires, na sequência de declarações na comissão parlamentar de inquérito em que o responsável da companhia aérea terá mentido quando referiu que só soube da saída da gestora Alexandra Reis informalmente, através de um WhatsApp da CEO. Esta posição contaria Christine Ourmières-Widener que revelou que o CFO foi informado do processo desde o início.

O ministro das Finanças, Fernando Medina, afirmou esta terça-feira, durante uma audição parlamentar a pedido do Chega, que "relativamente às declarações do CFO da TAP, o governo vai respeitar a comissão parlamentar de inquérito". "Não é, neste momento, o tempo para tomar alguma conclusão adicional", rematou o governante em resposta a uma pergunta do deputado do partido de extrema-direita, Rui Afonso.

O ministro das Finanças vai esperar primeiro pelas conclusões da comissão de inquérito parlamentar à companhia aérea antes de tomar qualquer decisão.

"A comissão de inquérito iniciou agora os seus trabalhos, vai fazer um conjunto muito vasto de audições. Pode ouvir em contraditório, chamar de novo as pessoas para prestar os esclarecimentos que assim entenda", disse.

Em causa estão declarações do administrador financeiro da TAP que contrariam a CEO da companhia aérea.

Na audição na comissão de inquérito à TAP, Gonçalo Pires explicou que teve conhecimento da saída de Alexandra Reis da companhia, mas só "informalmente", através de uma comunicação da presidente executiva da TAP, Christine Ourmières-Widener, numa mensagem de Whatsapp poucos dias antes da confirmação oficial.

No entanto, a versão do administrador financeiro contrasta com a de Christine Ourmières-Widener, segundo a qual Gonçalo Pires foi informado desde o início do processo da saída de Alexandra Reis.

Também esta terça-feira o primeiro-ministro considerou que importa aguardar pelo fim da comissão parlamentar de inquérito sobre a gestão da TAP para serem retiradas eventuais consequências políticas e salientou que cada órgão de soberania tem o seu tempo próprio.

