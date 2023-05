Governo admite alargar quotas para acelerar progressões no Estado

Revogar as quotas do Sistema Integrado de Gestão e Avaliação do Desempenho na Administração Pública (SIADAP) está fora de questão, mas, agora, o governo admite uma "maior abrangência" dos níveis de pontuação, revelou esta terça-feira a ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva, durante uma audição no Parlamento. Isto significa uma aceleração das progressões das carreiras da Função Pública e, consequentemente, uma maior valorização salarial. A proposta final será apresentada aos sindicatos em julho, mas a próxima reunião técnica já está marcada para 23 de maio.

Neste momento, 75% dos mais de 745 mil trabalhadores do Estado podem ser avaliados como "adequados", recebendo um ponto num ciclo avaliativo anual; 25% dos funcionários estão habilitados à nota de "relevantes", obtendo dois pontos no ano; e, destes, apenas 5% podem ser considerados "excelentes", ganhando três pontos em 12 meses. "Este sistema de quotas é do mais injusto que existe, porque não é possível reconhecer o mérito. É quase proibido ser excelente", afirmou ao Dinheiro Vivo o secretário-geral da Federação de Sindicatos da Administração Pública (Fesap), José Abraão. Neste sentido, e respondendo às reivindicações das estruturas sindicais, o executivo pondera não só alargar aqueles níveis, permitindo que mais trabalhadores obtenham aqueles três tipos de notação, como também circunscrever as percentagens das quotas à categoria profissional ou carreira específica em vez de as fazer refletir sobre o universo total de trabalhadores do Estado, revelou ao Dinheiro Vivo José Abraão.

Antes da entrada da troika em Portugal, "os serviços que fossem avaliados como excelentes tinham direito a uma majoração de 10% na quota dos "relevantes"", recordou o dirigente sindical. Contudo, "não é ainda claro se o governo pretende repor" essa benesse, declarou.

O alargamento das quotas do SIADAP junta-se a outras propostas apresentadas pelo Ministério da Presidência aos sindicatos, no final de janeiro, e que passam pela anualização do ciclo avaliativo que, neste momento, se realiza de dois em dois anos, e pela criação de uma nova nota entre o "adequado" e o "relevante". O objetivo é que o novo SIADAP entre em vigor em 2025 para começar a produzir efeitos um ano depois.

A estas medidas soma-se uma outra que já está em vigor e que permite que os trabalhadores guardem os pontos da avaliação de desempenho que sobraram da progressão. Por exemplo, um funcionário com 12 pontos, usaria 10 para progredir e perderia os outros dois, mas agora esses pontos ficam guardados, o que permite que a progressão seguinte seja mais rápida.

Pelo efeito conjugado destas alterações, a ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva, estima que "um trabalhador que tem sempre excelente e que agora leva 40 anos a chegar ao topo poderá conseguir chegar à mesma posição em 30 anos", afirmou durante uma audição na Comissão parlamentar da Administração Pública, Ordenamento do Território e Poder Local. Ou seja, a progressão na carreira e consequente valorização remuneratória poderá acelerar 10 anos.

Outra das alterações em cima da mesa passa por "reforçar a componente da avaliação por competências", anunciou também a ministra. O objetivo é que haja uma diferenciação nas notas pelo nível de escolaridade, valorizando quem tem mais qualificações.

O governo também está a trabalhar "numa plataforma online que fique disponível aos serviços da Administração Central para simplificar todo o processo avaliativo, tornando-o mais fácil e automático", anunciou a secretária de Estado da Administração Pública, Inês Ramires, na mesma audição parlamentar.

Em paralelo com a revisão do SIADAP, o governo vai avançar, já no próximo ano, com uma medida extraordinária que visa compensar os funcionários públicos com 18 anos de carreira e que sofreram os dois congelamentos de nove anos, entre 2005 e 2007 e entre 2011 e 2017, anunciou o governo no final de março. Nesta situação estão cerca de 349 mil trabalhadores que, a partir de 2024, vão poder progredir mais rápido, sempre que atinjam os seis pontos no SIADAP, ou seja, menos quatro do que os 10 atualmente exigidos, sendo que os que sobrarem desta progressão excecional continuarão a ser contabilizados para o sistema normal de avaliação.

A progressão extraordinária não decorrerá apenas em 2024, mas ao longo dos próximos anos. Por exemplo, quem tenha apenas um ponto, no próximo ano, e preencha os requisitos para a promoção suplementar terá de, na prática, esperar mais cinco anos para conseguir os seis pontos (por norma um corresponde a um ano) e, assim, poder usufruir deste salto extra.

O SIADAP entrou em vigor em 2008. Pouco tempo depois, em 2011, os seus efeitos foram congelados e só em 2018 os funcionários públicos voltaram a ter progressões.

Salomé Pinto é jornalista do Dinheiro Vivo