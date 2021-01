Gomes da Silva de saída da Galp. Ex-Shell será novo CEO

Carlos Gomes da Silva deixa a presidência da Galp e é substituído no dia 19 de fevereiro por Andrew Brown. Antigo executivo da Shell com 35 anos de trabalho na energia será o próximo CEO da Galp.

A mudança acaba de ser anunciada ao mercado através de comunicado à CMVM. No mesmo dia em que se anunciou a entrada da Galp na exploração de lítio - a Galp ficará com 10% da subsidiária da empresa britânica Savannah em Portugal, empresa que explora a mina de Covas do Barroso, Boticas. É mais um passo na transição energética que a empresa está a empreender e que já lhe vale o lugar de maior produtora de energia solar da Península Ibérica. E terá sido essa mudança no âmbito da transição energética a motivar a nova escolha de Paula Amorim, acionista com maior fatia de capital da Galp (33,34%).

"A decisão de apresentação da referida renúncia foi oportunamente consensualizada entre Carlos Gomes da Silva e a presidente do Conselho de Administração, Paula Amorim, assegurando as condições para uma transição estruturada e com plena normalidade de fuuncionamento dos órgãos de governo da Galp", lê-se no comunicado.

Carlos Gomes da Silva estava há 13 anos na petrolífera portuguesa, tendo assumido o lugar de CEO em 2015. Para a presidência executiva entrará, ao que tudo indica, Andrew Brown, licenciado em Engenharia em Cambridge e que esteve 16 anos ao serviço da Shell, tendo assumido a liderança de projetos na Nova Zelândia, Holanda, Itália, Brunei e Omã, bem como posições de assessoria direta da presidência da empresa. Foi Brown o responsável por conseguir levar a cabo o projeto pioneiro Pearl Gas to Liquid, um negócio de 18 mil milhões de dólares, tendo ainda estado sediado no Qatar, ao leme dos negócios da empresa durante quase uma década.

