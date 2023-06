Globalização impulsiona busca por talentos e aumenta competição

A pandemia de covid-19 e a expansão do teletrabalho abriram portas a uma verdadeira aldeia global no mercado de trabalho, permitindo que trabalhadores e empresas tenham acesso a oportunidades independentemente das suas localizações geográficas. No entanto, essa globalização também traz desafios, como uma competição mais intensa na busca pelo talento adequado.

No caso dos perfis mais procurados, nomeadamente no setor das tecnologias da informação, esta luta por atrair os melhores é ainda mais aguerrida, com muito do talento nacional a sair do país em busca de melhores salários ou a ter oportunidade de ficar em modelo remoto para multinacionais estrangeiras. "As empresas em Portugal enfrentam grande pressão para atrair talento com competências alinhadas às necessidades atuais", afirma André Ribeiro Pires. E a diferenciação para atrair passa, na opinião do chief operating officer (COO) da Multipessoal, não só pelos salários, mas também pelas condições de trabalho, benefícios e políticas de trabalho remoto, que estão a ganhar cada vez mais peso na decisão dos candidatos. Mas, apesar disso, acrescenta, "há muitos perfis, mesmo os digitais, como programadores, que ainda valorizam o acompanhamento presencial".

O responsável da Multipessoal, que esteve, uma vez mais, à conversa com a diretora do Diário de Notícias, Rosália Amorim, desta vez sobre o mercado de trabalho global, acredita que nos perfis de liderança existe uma maior preocupação com o trabalho presencial. "Os líderes estão conscientes de que neste momento ainda é mais fácil fazer uma gestão de equipa em modelo presencial do que em remoto, a não ser que seja 100% remoto, que seja uma tarefa muito técnica ou rotineira que permita fazer um acompanhamento diferente". André Ribeiro Pires reconhece, contudo, que a pergunta sobre as políticas de trabalho remoto continua a ser uma das que mais é colocada durante os processos de recrutamento.

Procura cresce, escassez também

Segundo dados da Fundação José Neves, no primeiro trimestre de 2023 as ofertas de emprego aumentaram cerca de 25% em Portugal, comparativamente ao último trimestre de 2022, o que agravou ainda mais a escassez de talento qualificado que já se verificava. A boa notícia, diz André Ribeiro Pires, é que esta procura impulsionou o aumento salarial, especialmente para aqueles que mudaram de emprego ou que encontraram posições mais adequadas às suas qualificações. Uma tendência que, acredita o responsável da empresa de trabalho temporário, irá continuar, "principalmente pressionado pela escassez que provavelmente se irá manter durante pelo menos um ano e meio".

A taxa de desemprego baixa e a redução do número de desempregados inscritos nos centros de emprego também está, na perspetiva daquele responsável, a colocar pressão no aumento dos salários mais baixos. No entanto, aponta, "aqui falamos tipicamente de funções menos qualificadas, o que é efetivamente muito importante para a economia portuguesa, que está muito dependente destes perfis em atividades como a hotelaria, tudo que é ligado ao turismo, à indústria ou à produção". O verão, que está prestes a começar, tende a aumentar a escassez destes perfis menos qualificados, impondo uma pressão adicional do lado dos recrutadores. Isto acontece muito, como refere André Ribeiro Pires, na agricultura, pela sua sazonalidade, com um conjunto de comunidades estrangeiras, que tipicamente trabalham muito estes picos, a dar resposta a estas necessidades.

Competências digitais são mais apetecíveis

As profissões mais procuradas estão intimamente ligadas ao mundo digital e à transformação das empresas. Programadores, analistas de sistemas e diretores de pesquisa e desenvolvimento estão no topo da lista. As competências tecnológicas são altamente valorizadas, pois estão associadas à transformação digital, à digitalização de processos e à relação com os clientes. De acordo com as previsões do Fórum Económico Mundial, as profissões mais procuradas serão cada vez mais especializadas, principalmente nas áreas de inteligência artificial e automação. "A tendência é que a procura por esses perfis aumente à medida que as empresas utilizam cada vez mais a inteligência artificial para tratar dados e automatizar processos", diz o COO. No entanto, olhando esta tendência pela perspetiva positiva, como refere, algumas profissões podem ser menos procuradas devido à automação, mas isso pode permitir que esses profissionais se qualifiquem e reforcem as suas competências noutras áreas.

A especialização é outra tendência que o responsável acredita que terá que ser reforçada nas áreas digitais. "Quando falamos do digital, parece que é quase um saco e que todas as profissões são programadores", salienta. Depois, acrescenta, "há a parte de segurança, há um conjunto de profissões dentro da engenharia e da informática muito vastas, mas diria que aquilo que vamos verificar é a especialização deste tipo de profissões, principalmente no que se refere à inteligência artificial e à automação". Profissões que são, aliás, algumas das mais procuradas atualmente, "não tanto no tecido empresarial português, porque ainda não existe essa necessidade". Mas num futuro próximo a utilização que se prevê crescente da inteligência artificial para fazer tratamento de dados obrigará a ter pessoas qualificadas tanto para o tratamento de informação, como para a componente de programação de inteligência artificial e a automação de processos, segundo o responsável da Multipessoal.