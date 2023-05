Gigante chinês de moda Shein nega que os preços baixos se devam ao trabalho forçado

Fundada na China em 2008, a Shein conquistou rapidamente um lugar de destaque no mercado global de fast-fashion, oferecendo aos jovens clientes conhecedores das redes sociais coleções de baixo preço que se transformam a um ritmo constante.

Peter Pernot-Day, chefe de estratégia da empresa sediada em Singapura, disse à AFP que a Shein é "um fabricante a pedido... o pioneiro mundial desta tecnologia", durante uma visita a Paris para assistir à abertura de uma loja pop-up Shein.

Testar produtos com uma pequena tiragem e aumentar a produção se houver procura permitiu à Shein eliminar o "risco de stock", disse Pernot-Day, evitando assim "a componente mais significativa do custo do vestuário".

Com 9.000 empregados em todo o mundo, a Shein tem grandes planos para uma maior expansão. "É importante ter equipas que estejam nos países, nas geografias e nas regiões onde desenvolvemos a nossa atividade", afirmou Pernot-Day.

A estratégia de "localização" inclui a construção de um novo armazém de 40.000 metros quadrados na Polónia, permitindo entregas mais rápidas no mercado europeu. E "haverá mais", acrescentou.

Online, a Shein planeia criar um mercado digital que permitirá aos clientes comprar outros produtos de outras marcas através da sua plataforma.

Pernot-Day afirmou que a experiência de compra de moda e estilo de vida se assemelhará a um "grande armazém digital", referindo-se aos grandes armazéns de Paris

Como o negócio é feito

Mas a expansão incessante das vendas e da produção é exatamente o que as ONG e alguns governos apontam contra a Shein, afirmando que os seus baixos custos não podem ser compatíveis com um tratamento justo dos trabalhadores ou do ambiente.

Pernot-Day insiste que a eliminação do risco de stock não vendido explica a capacidade de oferecer preços extremamente baixos, como camisolas por apenas 4,99 euros.

"Somos capazes de medir com exatidão... a procura e produzir apenas peças de vestuário suficientes para a satisfazer", afirmou.

Os esforços da Shein para tornar a sua imagem mais ecológica incluem um negócio de vestuário em segunda mão nos EUA, investigação de materiais e integração de materiais reciclados nos seus produtos.

Embora reconhecendo as "críticas justas" de que as páginas dos seus produtos oferecem aos consumidores poucos pormenores sobre o conteúdo reciclado e outros fatores de rastreabilidade, Pernot-Day garante que estão "a tentar melhorar a forma como descrevemos e categorizamos os nossos produtos".

A empresa efetuou cerca de 300 000 testes químicos só este ano, disse Pernot-Day, acrescentando que trabalhou com a Oritain, uma empresa de análise de produtos que também trabalha com o governo dos EUA.

Armazém da Shein © Jade Gao/AFP

"Ainda estamos a aprender"

"Ainda estamos a aprender", acrescentou. "O desafio é que temos muitos fornecedores, muitos produtos".

Pernot-Day também afirmou que a Shein "não tem fornecedores em Xinjiang", no noroeste da China, onde grupos de ajuda humanitária acusaram a empresa de utilizar trabalho forçado do povo uigur.

Os legisladores norte-americanos pediram recentemente ao organismo de controlo financeiro SEC que exigisse uma investigação independente sobre as alegações de trabalho forçado dos uigures em várias marcas, incluindo a Shein.

Mas a empresa utiliza uma lista negra de trabalho forçado do governo dos EUA "para analisar a nossa cadeia de abastecimento e perceber se as empresas estão ou não lá", disse Pernot-Day.

E quando são feitas alegações de venda de produtos copiados na Shein, "se for (provado), retiramos o produto da venda; se não for, não o fazemos", acrescentou, embora "esta seja uma questão jurídica difícil".

"Temos assistido a uma redução do número de queixas contra nós" por violações da propriedade intelectual, garantiu Pernot-Day.