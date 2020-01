Generali fecha compra da Tranquilidade. Pedro Carvalho lidera grupo em Portugal

O grupo segurador Generali concluiu o processo de compra da Seguradoras Unidas (dona da Tranquilidade, Açoreana e Logo) e da Advance Care a duas entidades pertencentes ao fundo norte-americano Apollo.

Em comunicado, a Generali informa que "recebeu as aprovações requeridas de todas as entidades reguladoras e autoridades da concorrência e, em consequência, completou a transação anunciada em 18 de julho de 2019".

As agências Reuters e Bloomberg avançaram, quando o negócio foi anunciado no verão do ano passado, que a transação tinha sido acordada por 600 milhões de euros.

Em carta dirigida aos trabalhadores da Seguradoras Unidas e Advance Care, Jaime Anchústegui, CEO Internacional da Generali, anuncia que "o processo para unir todas as companhias seguradoras em Portugal começa hoje. Com a perspetiva de um maior nível de integração e de uma gestão eficiente da Generali Portugal e da Seguradoras Unidas, vamos introduzir algumas mudanças importantes no modelo de governo. A mais notória é a nomeação do Pedro Carvalho como Presidente Executivo das duas entidades".

Jaime Anchústegui adianta ainda que "a harmonização das restantes funções será implementada gradualmente nas próximas semanas e meses, com exceção da função de Recursos Humanos que, a partir desta data, será liderada pela Gilda Raposo, responsável de recursos humanos da Seguradoras Unidas e agora também da Generali Portugal".

Pedro Carvalho assume, assim, a presidência executiva das seguradoras do grupo em Portugal (Generali Vida, Generali Seguros e Seguradoras Unidas), reportando diretamente a Anchústegui. O gestor, de 44 anos, era até agora CEO da Tranquilidade, Açoreana, Logo e Advance Care, depois de 14 anos passados na consultora McKinsey (entre 2001 e 2015) e de uma breve passagem pelo grupo Sonae.

Pedro Carvalho será acompanhado no Comité de Gestão Executivo por Rogério Dias, nomeado Chief Distribution Officer, José Nogueira, Chief Operating Officer, Stefano Flori, nomeado Chief Financial Officer, e João Barata, que será Chief Insurance Officer.