Gaspar e Medina colidem nas contas. FMI diz que défice aperta em 2023, Medina prevê subida

O ministro das Finanças, Fernando Medina, durante a sua audição na Comissão de Orçamento e Finanças, para prestação de esclarecimentos no âmbito do processo da TAP, na Assembleia da Repúbica, em Lisboa, 06 de janeiro de 2023. JOSE SENA GOULAO/LUSA

O défice público português previsto pelo Fundo Monetário Internacional (FMI) desce de 1,9% do produto interno bruto (PIB) em 2022 para 1,2% este ano, indica o novo Monitor Orçamental da instituição de Washington, coordenado por Vítor Gaspar, diretor do departamento de assuntos orçamentais do FMI.

As previsões agora divulgadas colidem com as últimas avançadas pelas autoridades nacionais e enviadas pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) a Bruxelas, ao Eurostat, a 24 de março.

Aí, o défice oficial, apurado pelo INE, terá ficado em apenas 0,4% do PIB, um valor que o governo usou para justificar uma devolução da folga orçamental através de novos apoios contra os efeitos da inflação, margem obtida, em boa parte, com a inflação altíssima registada no ano passado.

No reporte do INE, o Ministério das Finanças inscreveu, assim, uma subida ligeira do défice até 0,9% este ano.

Ou seja, o ponto de partida do FMI e da equipa liderada pelo ex-ministro das Finanças do PSD é o referido défice de 1,9% em 2022, o mesmo valor que estava inscrito no Orçamento do Estado para 2023, feito em outubro. Há seis meses.

A discussão final do Monitor Orçamental e dos seus números foi feita pelo conselho executivo do FMI a 30 de março. O reporte dos défices e da dívida portuguesa publicado pelo INE aconteceu uma semana antes, a 24 de março, mas o FMI não usou os valores oficialmente apurados nessa data.

O Dinheiro Vivo está a tentar apurar a razão do aparente desfasamento ou do critério que possa ter sido usado para que o FMI avance neste estudo de âmbito global com valores substancialmente diferentes face aos do governo nacional para o curso do défice e da dívida de Portugal entre 2022 e 2023.

