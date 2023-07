Gasolina mais cara e gasóleo mais barato em Portugal face à média da UE

O preço médio de venda da gasolina 95 simples em Portugal foi no segundo trimestre superior em 4,7 cêntimos por litro aos valores médios na UE-27, enquanto no gasóleo simples foi inferior em 5,1 cêntimos, segundo a ERSE.

Segundo o boletim de preços da UE-27 relativo aos combustíveis, publicado pela ERSE, relativamente à gasolina 95 simples, entre abril e junho, os preços médios de venda (PMV) nacionais foram mais altos do que a média UE-27, situando-se na 11.ª posição dos países com preços mais altos.

Assim, incluindo impostos, o PMV em Portugal da gasolina 95 fixou-se em 1,673 euros por litro, superior aos 1,626 da UE e aos 1,608 registados em Espanha.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Sem contabilizar os impostos, Portugal praticou um PMV 2,9 cêntimos por litro inferior ao de Espanha.

Segundo a ERSE, "Portugal apresentou uma maior carga fiscal (51%) no contexto da Península Ibérica, razão pela qual o PMV português foi cerca de 6,5 cent/l superior ao de Espanha". O peso dos impostos representou 47% do PMV em Espanha e 50% do PMV na UE-27.

Na UE, o PMV sem impostos da gasolina "não apresentou alterações expressivas" entre os dois primeiros trimestres do ano.

Já no que diz respeito ao gasóleo simples, "o PMV nacional situou-se abaixo dos valores médios da UE-27, atribuindo a Portugal o 12.º lugar dos preços mais baixos", observou o regulador da energia.

No segundo trimestre, o PMV do gasóleo em Portugal foi de 1,463 euros por litro, inferior aos 1,514 da UE, mas superior aos 1,455 registados em Espanha.

"O peso fiscal em Portugal (46%) foi superior ao espanhol (43%), levando a que o PMV praticado em Portugal fosse 0,8 cent/l superior ao de Espanha", referiu a ERSE, acrescentando que, "sem impostos, o preço médio nacional é 3,4 cent/l inferior ao do país vizinho".

Já no conjunto da UE, quando excluído o peso dos impostos, Portugal ocupa a 11.ª posição entre os países com gasóleo mais barato.

Ainda no conjunto da UE, o PMV sem impostos do gasóleo diminuiu 13,4 cêntimos por litro do primeiro para o segundo trimestre de 2023.

Por fim, em relação ao gás de petróleo liquefeito para automóveis (GPL Auto), os PMV nacionais (0,792 euros por litro) foram mais baixos do que os praticados em Espanha (0,952 euros por litro) e superiores aos praticados na UE (0,772 euros por litro).

Neste produto, a carga fiscal representa 40% do preço final em Portugal, 32% na UE-27 e 21% em Espanha.