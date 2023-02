Garantia de Medina. Afastado risco de recessão em Portugal

O ministro das Finanças, Fernando Medina, disse esta segunda-feira estar "afastado" um risco de recessão na economia portuguesa, destacando as previsões macroeconómicas divulgadas por Bruxelas, que reveem em alta o crescimento económico e em baixa a taxa de inflação.

"Crescimento mais alto e inflação mais baixa, risco de recessão afastado", salientou Medina, em declarações aos jornalistas à entrada para um Conselho de Ministros das Finanças da zona euro (Eurogrupo).

O responsável pelas Finanças adiantou também o dado importante que é "o facto de todas as projeções neste momento darem um crescimento em terreno positivo para a economia portuguesa".

"Qualquer capacidade de crescimento adicional que nós tenhamos e consigamos conquistar em 2023 já é feito sobre uma base de utilização da capacidade produtiva muito elevada" conseguida em 2022, salientou.

Para Fernando Medina, as previsões de Bruxelas evitam, no que se refere ao crescimento do Produto Interno Bruto (PIB), "um cenário mais complexo do que era aquele que se antevia há uns meses", destacando ainda a revisão em baixa da taxa de inflação.

A Comissão Europeia reviu em alta a previsão de crescimento da economia portuguesa para 1% este ano, esperando que depois de um início de ano mais fraco haja uma melhoria a partir do segundo trimestre.

As perspetivas de Bruxelas representam uma revisão em alta de 0,1 pontos percentuais (pp.) e de 0,3 pp. para 2022 e 2023, respetivamente, face ao relatório de novembro. Contudo, para este ano, fixa-se abaixo da previsão do Governo, que espera uma expansão de 1,3%.

No que respeita à taxa de inflação para este ano, o executivo comunitário fez uma revisão em baixa para 5,4%, acreditando que o pico foi atingido no último trimestre do ano passado, mas continuando mais pessimista do que o Governo.

Nas previsões de inverno, divulgadas esta segunda-feira, Bruxelas aponta para uma taxa de inflação em Portugal de 8,1% em 2022 e de 5,4% em 2023.

A previsão para 2022 é superior em 0,1 pontos percentuais (pp.) face ao relatório de novembro, mas é revista em baixa de 0,4 pp. face ao esperado anteriormente para este ano.

Em conferência de imprensa, o comissário europeu da Economia, Paolo Gentiloni, disse esta segunda-feira esperar que, uma vez mais, a economia portuguesa tenha um melhor desempenho do que aquele projetado pela Comissão.

Questionado sobre as diferenças entre as estimativas de Bruxelas e Lisboa, Gentiloni referiu que estas se prendem "sobretudo com as diferentes datas de fecho dos dados".

"Por exemplo, se compararem as nossas previsões com as do Banco de Portugal [BdP], constatam um maior otimismo do lado do BdP relativamente ao crescimento para 2023 e menos otimismo da projeção do Banco de Portugal para a inflação. A nossa projeção é mais favorável para a inflação que a do Banco de Portugal e menos favorável em termos de crescimento", apontou.