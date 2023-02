Galp vende ativos em Angola por 830 milhões de euros

A Galp chegou a um acordo com a Somoil - Sociedade Petrolífera Angolana para vender ativos que controla em Angola para exploração e produção petrolífera (upstream) por cerca de 830 milhões de dólares (777 milhões de euros aproximadamente). O negócio foi anunciado esta segunda-feira, no mesmo dia em que a petrolífera portuguesa revelou ter fechado 2022 com um lucro de 881 milhões de euros.

A empresa liderada por Filipe Silva adianta que o negócio deverá estar concluído até ao final deste ano. Quando estiver concretizado, a energética portuguesa deverá encaixar logo 655 milhões de dólares (613,3 milhões de euros), de acordo com o comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM). Os restantes 175 milhões de dólares (163,8 milhões de euros) serão recebidos posteriormente em pagamentos contingentes a efetuar em 2024 e 2025, cujo valor dependerá do preço do Brent, petróleo extraído no Mar do Norte.

