Galp confirma Mesquita Nunes como vice-chairman e Maria João Carioca como administradora financeira

Na sequência da Assembleia Geral de Acionistas desta quarta-feira foram relevados os nomes e respetivos cargos que irão integrar os novos órgãos sociais da Galp entre 2023 e 2026, segundo o Jornal de Negócios.

Destaca-se Adolfo Mesquita Nunes, advogado, ex-deputado do CDS e ex-secretário de Estado do Turismo, que sobe ao cargo de vice-chairman. Membro não executivo da Galp desde 2019, agora está logo abaixo da presidente não-executiva Paula Amorim.

Outra novidade é a confirmação de Maria João Carioca para o cargo de Chief Financial Officer (CFO), após ter deixado a mesma posição na Caixa Geral de Negócios.

Este cargo de administração financeira - o segundo mais importante na Comissão Executiva - era ocupado, há anos, por Filipe Silva, que agora subiu a CEO com a saída do britânico Andy Brown para a dinamarquesa Orsted, no final de 2022. Tendo ocupado, durante cinco meses, os cargos de CEO e CFO da Galp, Filipe Silva continuará também responsável pelo negócio de Upstream (exploração e produção petrolífera), além dos cargos de vice-chairman e CEO.

De acordo com o Jornal de Negócios, a Comissão Executiva da empresa irá integrar ainda mais quatro nomes: Ronald Doesburg com a área Industrial, João Diogo Silva com a área Comercial, Rodrigo Vilanova na área de Gestão de Energia, e Georgios Papadimitriou com as renováveis e Novos Negócios.

Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a petrolífera confirmou que o Conselho de Amdinistração será composto por 19 membros - mais um membro do que no mandato anterior - dos quais seis ocupam cargos executivos. Dos 13 restantes administradores não executivos, seis são independentes, como é o caso de Mesquita Nunes, que foi também nomeado como Lead Independent Director.

Na lista de administradores não-executivos constam nomes como Cláudia Almeida e Silva, Ana Lúcia Zambelli, Cristina Fonseca, Javier Cavada, Fedra Ribeiro, Carlos Pinto, Marta Amorim, Francisco Teixeira Rêgo, Rui Paulo Gonçalves, Diogo Tavares, Jorge Seabra