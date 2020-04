Galp aprova hoje dividendos de 580 milhões e corte nos custos e investimento

Aprovado. Passando ao lado da polémica da semana, tudo indica que será assim que os acionistas votarão hoje a proposta de distribuir 580 milhões de euros em dividendos - Estado incluído, já que através da Parpública detém uma fatia de 7,48% na petrolífera (a segunda maior identificada, depois dos 33,34% da Amorim Energia e estando o restante capital nas mãos de pequenos acionistas).

Das decisões tomadas na assembleia geral anual desta tarde, fará ainda parte a reavaliação dos investimentos planeados pela petrolífera agora que se vivem inéditos tempos de petróleo a valer menos de zero, com a petrolífera a poder reduzir em bem mais do que os anunciados 500 milhões por ano as perspetivas de custos operacionais e investimento para este e o próximo ano. Depois de parar Matosinhos há duas semanas, a Galp já anunciou também que vai suspender a atividade na refinaria de Sines a partir de 4 de maio e durante cerca de um mês, por impossibilidade de escoamento "dos produtos produzidos", mas não irá pôr os trabalhadores em lay-off.

A reunião de acionistas da Galp desta tarde tem sete pontos na ordem de trabalhos, mas será sobre o segundo ponto, a votação sobre a proposta de aplicação de resultados referentes ao exercício de 2019, que irão recair todas as atenções, depois de, nesta semana, o Bloco de Esquerda ter contestado distribuição de dividendos pela empresa aos acionistas, num total de 580,475 milhões de euros. Uma decisão que também merece a contestação das estruturas representativas dos trabalhadores, mas não do governo, que já veio mesmo reconhecer que fica "muito satisfeito" por poder receber a sua quota-parte.

A proposta de distribuição de dividendos é composta por duas parcelas: 262,25 milhões de euros já pagos em setembro, a título de adiantamento sobre os lucros; e 318,22 milhões que serão agora liquidados (o dividendo bruto total por ação é de 70 cêntimos). Desse bolo total, que inclui a totalidade do lucro obtido no ano de 2019 (537 milhões de euros) e ainda uma parte dos lucros acumulados antes (43,6 milhões), cabem agora ao Estado 23,6 milhões.

A empresa presidida por Carlos Gomes da Silva propõe ainda aos acionistas que aprovem a distribuição de 28,6 milhões aos trabalhadores e administradores da Galp, "a título de participação nos resultados de 2019", dos quais 3,584 milhões já foram pagos.

Apesar de estar a ser muito afetada pela pandemia e pelo consequente confinamento, com quebras que a petrolífera assumiu serem superiores a 50% nas vendas de combustíveis nas últimas semanas, por comparação com igual período do ano passado, a Galp já afirmou que não pretende recorrer a qualquer tipo de apoio do Estado para fazer face a este período.

Petróleo em queda arrasta investimento

Os lucros consolidados de 560 milhões relativos ao ano passado completo revelam uma queda de 21% nos resultados da Galp, refletindo já a desvalorização dos preços do petróleo nos mercados internacionais, que fizeram cair em 38% a margem de refinação da companhia, em 2019, para 3,1 dólares por barril. Isto ainda num cenário bem longe do que se vive atualmente no mercado petrolífero mundial, pressionado por uma quebra histórica da procura, em tempo de Covid-19, com as cotações a descambar sucessivamente e que, esta semana, no caso dos contratos futuros de maio do WTI, na bolsa de Nova Iorque, chegaram a atingir valores negativos, da ordem dos -40 dólares o barril.

Na sequência destes desenvolvimentos, a petrolífera anunciou já nesta semana a suspensão da produção na refinaria de Sines, que a partir de 4 de maio, e por "um período expectável de um mês", se junta na paragem à refinaria de Matosinhos, que está sem atividade desde 8 de abril. A empresa lembra que a evolução da conjuntura nacional e internacional, com a "imposição de medidas extremas de contenção" da pandemia e "a paralisação da maioria das atividades económicas", está a criar "restrições operacionais severas" devido à incapacidade para "escoar os produtos produzidos". Pelo que a sua capacidade de armazenamento "está a atingir rapidamente o seu limite", o que explica a necessidade de "suspender temporariamente" a operação das instalações industriais.

Já no início do mês, a Galp informara o mercado da intenção de reduzir em mais de 500 milhões de euros/ano as suas despesas operacionais e de investimento, face à quebra da procura de petróleo. Com o agravamento da conjuntura do mercado nos últimos dias, é de prever que estes números possam sofrer uma atualização já na segunda-feira, dia 27, quando a empresa divulgar ao mercado os resultados relativos ao primeiro trimestre.

Os analistas contam com números complicados. "O setor petrolífero está bastante pressionado. É esperado que as receitas diminuam significativamente e isso irá impactar os resultados das empresas petrolíferas. A Galp, além de ser uma produtora, é também uma refinadora, o que de lhe poderá conferir algum conforto. Na parte da refinação, tem matéria-prima, ouro negro, mais barato, mas as margens de refinação também estão a ser esmagadas", diz Paulo Rosa, economista sénior do Banco Carregosa.

André Pires, da XTB, admite que manter as refinarias em atividade seria de "alto risco", já que o baixo preço do petróleo levou a Galp a uma "situação insustentável". "A baixa procura por petróleo e a saturação do mercado com esta matéria-prima leva a uma perda de interesse financeiro na atividade. A Galp poderá ter de esperar até ao levantamento gradual das restrições às deslocações para poder retomar a atividade. Está claro que esta interrupção acarretará custos, mas, para já, a empresa garante que os funcionários não serão afetados. A situação será tão mais grave quanto mais longo for o período de bloqueio", sublinha o corretor.

Assembleia com protestos à porta

Muito crítico da distribuição de dividendos tem sido o Bloco de Esquerda, que pretendia que o governo o impedisse nas empresas em cujo capital tem participação. Mas o primeiro-ministro já deixou claro que não vê razão para impedir as empresas que não estão a beneficiar de qualquer medida de auxílio do Estado de remunerarem os seus acionistas. E no caso concreto da Galp, o Estado fica "muito satisfeito de poder vir a receber a sua quota-parte dos dividendos a que tem direito", um valor que "é útil para financiar" a sua atividade.

Os trabalhadores também se mostram apreensivos. "Estamos preocupados porque há cerca de um mês a Petrogal decidiu rasgar e reduzir contratos com os prestadores de serviços do contrato de manutenção da refinaria, o que provocou 80 despedimentos. Esse fantasma continua a assombrar", afirmou à Lusa Hélder Guerreiro, coordenador da Comissão de Trabalhadores da refinaria de Sines da Petrogal.

Às vozes críticas, mas com motivação distinta, juntam-se nesta tarde os ativistas ambientais do grupo Climáximo, que compraram ações da companhia para poder marcar presença na reunião magna de acionistas e colocarem questões à administração presidida por Carlos Gomes da Silva. Em cima da mesa estão quatro temas principais, entre os quais a crise climática, o crash dos preços do petróleo nos mercados internacionais e "os despejos forçados" em Moçambique, onde a Galp está envolvida num projeto de exploração de gás natural. E, naturalmente, também a distribuição de dividendos. "Não nos parece razoável esta distribuição numa empresa que tem as refinarias paradas e que vai acabar por precisar da ajuda do Estado para sobreviver", considera João Reis, porta-voz da ação designada "Galp must fall" e que foi inspirada na iniciativa holandesa "Shell must fall".

"A crise do coronavírus lançou a economia mundial para um contexto muito mais lento, nos Estados Unidos há já pequenas empresas a falir e mesmo as grandes estão em apuros, obrigando o presidente a anunciar a elaboração de um plano de urgência para o setor. Duvidamos muito que a Galp vá ser uma exceção neste panorama global", sublinha João Reis. Além da Climáximo, a iniciativa engloba ativistas da 2degrees Artivism e da Climate Save Portugal e contempla várias iniciativas em simultâneo, incluindo uma "twitterstorm com a hashtag #Galpmustfall", que pretende tornar este tema no "mais falado do Twitter.

