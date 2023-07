O BPI patrocina as seleções desde 2018, mas podia ficar-se pelo futebol masculino. Porquê a aposta no futebol feminino?

Porque acreditamos que o futebol feminino é um poderoso instrumento de afirmação da igualdade de género e um dos eixos mais importantes do desenvolvimento futuro da modalidade, porque contribui para envolver mais as mulheres e as famílias, no seu conjunto. Quando avançámos, ainda não era tão evidente o caminho de crescimento, mas hoje temos a confirmação. Nos últimos cinco anos, quase que duplicou o número de jogadoras federadas e estamos constantemente a assistir a novos recordes de assistência. É também uma oportunidade para promover a igualdade de género e de oportunidades na Sociedade. As nossas jogadoras são um exemplo que pode inspirar outras meninas e mulheres a lutar pelos seus "sonhos" seja no futebol ou noutras áreas da Sociedade. Um desses exemplos é a Kika Nazareth, com quem estabelecemos agora uma parceria. Uma atleta muito jovem e talentosa, que mostra que é possível conciliar uma carreira no futebol profissional com os estudos universitários.