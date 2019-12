Aumentos da Função Pública: Frente Comum abandona reunião com Governo

A Frente Comum de Sindicatos abandonou a reunião suplementar desta sexta-feira para discutir os aumentos salariais para 2020, prometendo "uma resposta forte".

"Não faz sentido estarmos numa negociação suplementar quando sabemos quais são as intenções que o Governo tem para os trabalhadores da administração pública para os aumentos dos salários", afirmou a coordenadora da Frente Comum de Sindicatos da Administração Pública, Ana Avoila, poucos minutos depois de ter sido recebida pelo secretário de Estado da Administração Pública, esta sexta-feira, 13 de dezembro.

A estrutura sindical dava assim por fechada a negociação com a tutela sobre a atualização salarial dos funcionários públicos para 2020. A proposta do Governo é de um acréscimo nominal de 0,3%, acompanhando o valor da inflação registada em novembro.

Resposta do sindicato a 19

A Frente Comum vai reunir-se no dia 19 para decidir formas de luta, prometendo, desde já, uma "resposta forte dos trabalhadores", afirmou Ana Avoila.

"Não faz sentido nenhum pactuar numa mesa com uma coisa que é um insulto para os trabalhadores", afirmou a coordenadora da Frente Comum, insistindo num "aumento mínimo de 90 euros por trabalhador."

No documento entregue ao Governo, a estrutura sindical fala "em ultraje", lembrando que pelas suas contas, o acréscimo, "no melhor cenário representaria um aumento de 8 cêntimos por dia para os assistentes operacionais que recebem 635 euros por mês" (cálculo feito pressupondo 22 dias de trabalho).

Discussão com os partidos

A Frente Comum de Sindicatos vai continuar a discutir a questão com os partido com assento parlamentar. "Nós já estamos a ter conversas com os grupos parlamentares. Só não o fizemos ainda com o PSD, o PS e o Bloco ainda não marcou, mas vamos com certeza ter reuniões com os partidos", indicou a dirigente sindical.

No imediato, a estrutura sindical "exige a continuação das negociações" e indica que "os trabalhadores utilizarão todos os meios de luta ao seu alcance para que o Governo tome as medidas adequadas para por um fim à imposição de sacrifícios sempre aos mesmos", conclui o documento dirigido à ministra da Modernização do Estado e da Administração Pública e ao secretário de Estado com a tutela das negociações com os sindicatos da função pública.

Atualizada às 10h03 com mais declarações de Ana Avoila.

