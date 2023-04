Fnac compra MediaMarkt Portugal

O grupo francês Fnac Darty chegou a acordo com a MediaMarktSaturn, uma subsidiária da germânica Ceconomy, para adquirir a retalhista de produtos tecnológicos MediaMarkt Portugal, foi esta quinta-feira anunciado. O valor do negócio não foi revelado, mas foi revelado que a operação nacional da MediaMarkt teve receitas de 140 milhões de euros no exercício fiscal 2021-2022.

O acordo visa a aquisição de toda a operação lusa da MediaMarkt, o que significa que as dez lojas físicas e a loja online portuguesa da retalhista serão integradas na rede de lojas Fnac. Os 450 funcionários da MediaMarkt também vão transitar para o grupo de origem francesa.

Segundo o comunicado pelas duas empresas, o negócio ainda está dependente da aprovação da Autoridade da Concorrência, mas as duas retalhistas acreditam ter luz verde até ao final do verão deste ano. Tendo o crivo regulatório, a Fnac prevê incorporar todos os ativos da MediaMarkt portuguesa até ao final do ano.

A Fnac também garante que "toda a relação com clientes [da MediaMarkt] continuará a ser assegurada pelas entidades jurídicas adquiridas".

O interesse da Fnac na MediaMarkt é justificado pela "operação sólida e consolidada" da retalhista de produtos tecnológicos, que oferece uma "excelente variedade de eletrodomésticos e produtos técnicos, com uma extensa gama de referências e marcas, a que se acrescenta um serviço amplamente reconhecido".

Já os responsáveis da MediaMarkt aceitaram vender a operação por considerarem que se esgotou o tempo para alcançar uma posição de liderança, em Portugal.

"A aquisição da MediaMarkt Portugal permitirá à Fnac aumentar a sua dimensão em Portugal, um mercado dinâmico e relevante para o grupo, sendo esta uma oportunidade para alcançar uma forte posição de mercado, assim como replicar o modelo de eficiência e complementaridade já demonstrado pela fusão entre a FNAC e a Darty em França, em 2018", refere o CEO do grupo Fnac Darty, Enrique Martinez.

"Nós avaliamos e revemos continuamente o nosso portfólio de países. Em Portugal, temos mantido a nossa posição ao longo dos anos num ambiente muito competitivo, graças ao forte desempenho da nossa equipa local. No entanto, o nosso negócio aqui ainda não atingiu dimensão suficiente para alcançarmos uma posição de liderança no mercado", afirma Karsten Wildberger, CEO da MediaMarktSaturn e Ceconomy, também citada em comunicado.

Do lado da Fnac, nota ainda para o facto de que a combinação das duas marcas permitirá "unir forças no pós-venda e outros serviços". Por exemplo, com esta aquisição, a Fnac poderá não só acelerar o negócio em segmentos onde já atua como também poderá diversificar e expandir a atividade para as categorias de grandes e pequenos eletrodomésticos.

A MediaMarkt desenvolvia atividade retalhista no mercado português desde 2004.

O grupo Fnac Darty - cujo 24% do capital é da dona da MediaMarkt - está presente em 12 países e conta com 25 mil funcionários, distribuídos por 987 lojas. A Fnac está presente em Portugal há 25 anos, tendo atualmente uma rede de 35 lojas (serão assim 45 até ao final do ano), além de seis centros PC Clinic, uma loja Nature et Découvertes e o site Fnac.pt.

Enquanto grupo, o volume de negócios da Fnac ascendeu a oito biliões de euros em 2022. Em Portugal, a Fnac fechou o último ano com 370 milhões de euros em receitas.

