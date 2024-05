FMI recomenda bancos em Portugal a criarem "almofada" para malparado com acréscimo dos lucros

"Em resultado do ajustamento pós-pandemia, vamos ver um aumento das falências, vamos ver um aumento do crédito malparado, e isto é em toda a Europa, esta não é uma questão específica de Portugal", diz o diretor do FMI para a Europa, Alfred Kammer.