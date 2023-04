FMI melhora crescimento do PIB de Portugal para 1% mas piora inflação para 5,7%

Fundo Monetário Internacional (FMI) melhorou esta terça-feira a previsão de crescimento do PIB português este ano para 1%, mas está mais pessimista sobre a taxa de inflação, que prevê atingir 5,7%.

Na atualização das previsões económicas mundiais, divulgadas hoje, o FMI prevê que o Produto Interno Bruto (PIB) cresça 1% este ano e 1,7% em 2024, quando em outubro apontava para 0,7% em 2023 e 2,4% em 2024.

A previsão do FMI para este ano alinha com a da Comissão Europeia e da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) e fixa-se abaixo dos 1,3% esperados pelo Governo no Orçamento do Estado para 2023 (OE2023) -- que podem ser atualizados no Programa de Estabilidade, entregue até ao dia 15 de abril -- e dos 1,2% do Conselho das Finanças Públicas (CFP) e dos 1,8% do Banco de Portugal (BdP).

A instituição de Bretton Woods prevê ainda que a taxa de inflação atinja 5,7% este ano e 3,1% em 2024, quando em outubro apontava para 4,7% e 2,6%, respetivamente.

A previsão para este ano fica acima dos 4% apontados pelo executivo, aproximando-se dos 5,4% estimados pela Comissão Europeia, dos 5,5% previstos pelo BdP e dos 5,9% do CFP, aquém dos 6,6% da OCDE.

O FMI prevê ainda que a taxa de desemprego passe de 6% em 2022 para 6,6% em 2023 e para 6,5% em 2024.

Segundo as previsões divulgadas hoje, o FMI espera ainda que o saldo da balança corrente portuguesa passe de -1,3% para -0,8% este ano e -0,7% em 2024.

Inflação na zona euro de 5,3% este ano e 2,9% em 2024

O FMI prevê que a inflação na zona euro caia para 5,3% este ano e para 2,9% em 2024.

No relatório das previsões económicas mundiais, o FMI continua a prever uma trajetória de redução da inflação nos países da moeda única.

Segundo os técnicos do FMI, a taxa de inflação da zona euro deverá cair de 8,4% em 2022 para 5,3% este ano, abaixo dos 5,7% previstos em outubro, apontando para uma taxa de 2,9% em 2024.

Entre as economias da zona euro, o FMI prevê uma taxa de inflação na Alemanha de 6,2% este ano e de 3,1% em 2024 e em França de 5% este ano e de 2,5% em 2024.

Para Itália estima uma taxa de inflação de 4,5% este ano e de 2,6% em 2024 e em Espanha de 4,3% em 2023 e de 3,2% em 2024.

O FMI prevê ainda que em Portugal a inflação atinja 5,7% este ano, reduzindo-se para 3,1% em 2024.

PIB da zona euro a crescer 0,8% este ano

O FMI vê a economia da zona euro a crescer 0,8% este ano e 1,4% no próximo.

O Fundo Monetário Internacional prevê que o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) dos países da moeda única desacelere de 3,5% em 2022 para 0,8% este ano, mais 0,1 ponto percentual (p.p.) do que em janeiro, e recupere para 1,4% em 2024 (menos 0,2 p.p. do que anteriormente).

No entanto, a instituição liderada por Kristalina Georgieva -- que tem alertado no âmbito das suas reuniões de primavera e do Banco Mundial para os desafios do atual contexto -- está ligeiramente mais pessimista sobre o desempenho da Alemanha este ano.

O FMI espera agora uma contração da economia alemã de 0,1%, quando em janeiro apontava para uma taxa de crescimento de 0,1%, depois de em outubro do ano passado ter chegado a prever uma recessão de 0,3%.

Para 2024, apesar de continuar a apontar para uma recuperação, com uma taxa de crescimento de 1,1%, cortou em 0,3 p.p. a previsão face a janeiro.

Entre as outras três grandes economias da zona euro, o FMI vê a economia francesa e italiana a crescer 0,7% este ano e 1,3% e 0,8%, respetivamente, em 2024.

No relatório aponta ainda para uma expansão do PIB espanhol de 1,5% este ano e 2% no próximo.

Economia mundial deve crescer 2,8% este ano e inflação a cair mais lentamente

O FMI cortou ligeiramente a previsão de crescimento mundial para 2,8% este ano e 3% em 2024 e prevê que a inflação caia mais lentamente do que o previsto, alertando para a enorme incerteza.

Na atualização das previsões económicas mundiais, divulgadas hoje durante as reuniões de primavera do FMI e do Banco Mundial, a instituição liderada por Kristalina Georgieva assinala que a inflação está a cair lentamente, mas o crescimento económico continua historicamente baixo e os riscos financeiros aumentaram.

No relatório, o FMI prevê que a economia mundial avance 2,8% este ano e 3% em 2024, menos 0,1 pontos percentuais (p.p.) do que em janeiro.

Por outro lado, continua a esperar que a inflação global diminua, mas mais lentamente do que o anteriormente previsto, de 8,7% em 2022 para 7% este ano e 4,9% em 2024.

A inflação global diminuirá, embora mais lentamente do que inicialmente previsto, de 8,7% em 2022 para 7,0% este ano e 4,9% em 2024.

Dando nota de que o impacto dos choques de 2022 ainda se fazem sentir, sublinha a recente turbulência no sistema bancária para considerar que a atual situação é "bastante frágil".

"Mais de um ano depois da invasão da Ucrânia e o surto de variantes mais contagiosas do COVID-19, muitas economias ainda estão a absorver os choques. O recente aperto das condições financeiras também está a dificultar a recuperação", refere o relatório.

Segundo o FMI, como resultado, "é provável" que muitas economias registem um crescimento mais lento nos rendimentos em 2023, enquanto se assiste a um aumento do desemprego.

Entre as economias avançadas, contudo, melhora as previsões para a economia norte-americana, para a qual prevê uma expansão do Produto Interno Bruto (PIB) de 1,6% este ano e 1,1% em 2024, mais 0,2 p.p. e mais 0,1 p.p. do que em janeiro.

Já em relação à zona euro aponta para um crescimento de 0,8% este ano (mais 0,1 p.p. do que em janeiro) e de 1,4% em 2024 (-0,2 p.p. do que em janeiro).

Para o Japão aponta para uma expansão de 1,3% este ano e 1% em 2024.

Entre os mercados emergentes e economias em desenvolvimento, manteve as taxas de crescimento da China de 5,2% este ano e de 4,5% em 2024, enquanto reviu em baixa as da Índia para 5,9% em 2023 e 6,3% em 2024 (-0,2 p.p. e -0,5 p.p. do que anteriormente).

Salienta ainda que a inflação deverá cair este ano, devido aos preços mais baixos das matérias-primas, mas a inflação subjacente provavelmente irá cair mais lentamente.

Para o FMI, os efeitos colaterais do rápido aumento das taxas de juro estão a surgir, à medida que as vulnerabilidades do setor bancário se tornaram um foco e os receios de contágio aumentaram no setor financeiro, incluindo instituições financeiras não bancárias, mas considera que os decisores "tomaram medidas enérgicas para estabilizar o sistema bancário".

A instituição recomenda que, "mais do que nunca", os decisores políticos precisam de comunicar claramente, considerando que a política orçamental deve desempenhar um papel ativo, nomeadamente através de uma consolidação de forma a permitir construir almofadas financeiras.

Por outro lado, defende que, "contida a instabilidade financeira, a política monetária deverá manter-se focada na redução da inflação, mas pronta a ajustar-se rapidamente à evolução financeira" e que os reguladores e supervisores também devem fortalecer a supervisão e gerir ativamente as tensões no mercado para evitar que as fragilidades se agravem.