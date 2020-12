Fisco já tem funcionalidade para acertar IUC de carros importados da UE

O Portal das Finanças já disponibiliza uma funcionalidade que permite alterar a data da primeira matrícula de um veículo importado do espaço da União Europeia e acertar o valor do Imposto Único de Circulação (IUC), se for esse o caso.

"Encontra-se disponível no Portal das Finanças, uma funcionalidade que permite, aquando da liquidação do IUC, a confirmação da data da primeira matrícula do veículo no estado membro da UE/EEE e o respetivo país, caso essa informação ainda não conste no Cadastro de Veículos Nacionais", refere uma nota publicada nesta segunda-feira na página online da Autoridade Tributária.

Paulo Ribeiro Pinto é jornalista Dinheiro Vivo

