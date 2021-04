Fisco alerta para emails falsos sobre consulta de IRS que devem ser ignorados

A Autoridade Tributária (AT) emitiu um novo alerta sobre correio eletrónico falso enviado em seu nome a contribuintes, nomeadamente sobre consulta IRS, apelando para que sejam ignorados tais mensagens e que não se carregue no 'link' malicioso.

No portal das Finanças, o fisco diz ter conhecimento de que "alguns contribuintes" que têm recebido mensagens de correio eletrónico supostamente provenientes de endereços como AutoridadeTributaria@helpdeskpt.xyz ou AutoridadeTributaria@payplall.com, com o assunto "AT -- Consulta IRS", nas quais é pedido que se carregue num link que é fornecido.

Depois de facultar um exemplo do corpo da mensagem, adverte que estas mensagens "são falsas e devem ser ignoradas", e que o seu objetivo é convencer o destinatário a "aceder a páginas maliciosas" carregando nos 'links' sugeridos.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

"Em caso algum deverá efetuar essa operação", adverte a AT, no alerta publicado, recomendando ainda a leitura do folheto informativo sobre segurança informática disponível no portal das finanças.

Os alertas do Fisco sobre sms ou emails falsos é cada vez mais frequente e, ainda em março, alertou para a existência de mensagens de correio eletrónicas fraudulentas com o endereço "portal das finanças", pedindo também aos contribuintes para não abrirem o 'link' sugerido.