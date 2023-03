A instituição federal norte-americana Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) autorizou a venda do banco Silicon Valley Bank (SVB), em sérias dificuldades, ao First-Citizens Bank & Trust, com sede na Carolina do Norte.

A operação envolve a venda de todos os depósitos do SVB, disse esta segunda-feira a FDIC em comunicado.

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia