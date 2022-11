Filmes portugueses de turismo premiados em festival mundial

Dois filmes portugueses de turismo foram distinguidos esta semana no festival de Valência. Um do Turismo do Porto e Norte de Portugal e outro do Turismo Centro de Portugal. O filme de turismo do Porto e Norte de Portugal (TPNP), The Majestic Adventures of Ofelia de Souza, venceu o World's Tourism Film Awards, na categoria Produtos Turísticos.

A competição de filmes de turismo à escala mundial, promovida pelo International Committee of Tourism Film Festivals (CIFFT) distinguiu na quinta-feira as aventuras de Ofélia de Sousa entre as 34 películas a concurso. "É o corolário de um trabalho incrível de posicionamento da região, que nos permitiu aumentar a nossa notoriedade e posicionamento. É uma honra vencermos um prémio que nunca tinha sido conquistado por Portugal", considerou o presidente da TPNP, Luís Pedro Martins.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

O filme Aqui Entre Nós, produzido para o Turismo Centro de Portugal pela Ideias Com Pernas - Creative Films, ficou com o terceiro lugar entre os classificados na categoria Destinos Turísticos - Regiões, só atrás dos filmes da Andaluzia (Espanha) e do Peloponeso (Grécia). "É uma grande honra para nós que o filme Aqui entre Nós tenha merecido a distinção como um dos melhores a nível mundial, numa categoria que distingue as regiões enquanto destinos turísticos. A região magnífica que é o Centro de Portugal não merece menos", afirmou Pedro Machado, presidente do Turismo Centro de Portugal.

O Aqui Entre Nós já tinha sido premiado no Festival Internacional de Filmes de Turismo de África, na África do Sul, no Festival TourFilm de Zagreb, na Croácia, no ART&TUR - Festival Internacional de Cinema de Turismo, em Ourém, Portugal, e no Amorgos Tourism Film Festival, na Grécia.