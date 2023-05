Fidelidade Drive premeia condução dos portugueses

A Fidelidade vai lançar um concurso que recompensa clientes e não clientes por bons comportamentos na estrada através da aplicação Fidelidade Drive. Ao realizar os desafios propostos pela aplicação, os participantes acumulam cupões e habilitam-se ao sorteio final de um automóvel 100% elétrico com tecnologia de ponta, carregamento rápido e longa autonomia.

Os clientes com seguro Fidelidade não têm limite mensal de participações. Os clientes com seguro Fidelidade Auto recebem dois cupões por participação, enquanto clientes com outros seguros recebem um cupão por desafio cumprido.

Os utilizadores sem seguro Fidelidade estão limitados a uma participação por mês no concurso e por cada desafio cumprido recebem 1 cupão de participação. O concurso decorre de 1 de maio a 31 de outubro.

A prevenção e segurança rodoviária são já uma prioridade para a seguradora, que disponibiliza uma aplicação gratuita - a Fidelidade Drive - através da qual os utilizadores podem acumular pontos que valem ofertas em parceiros da Fidelidade como a Galp, Miio, Pestana Hotéis, ou o Pingo Doce, entre outros.