Férias em Portugal nunca pesaram tanto no bolso com preços recorde no alojamento

Os tempos em que Portugal era conhecido por ser um destino barato são já longínquos. Depois da pandemia, o país, mesmo com menos turistas, arrecadou um recorde de receitas turísticas em 2022. E a tendência continua este ano com a fatura dos hotéis, turismos rurais ou Alojamento Local (AL) a pesar mais na carteira de quem quer pernoitar no território nacional.

Em junho, os preços subiram 11,6% em comparação com o mesmo período de 2022. Para perceber a evolução, nesse mês, o rendimento médio por quarto disponível (RevPAR) nos alojamentos turísticos do país atingiu os 78,1 euros, que compara com os 70 euros registados em 2022. Olhando para a mesma linha temporal em 2019, ano pré-pandemia, uma noite custou, em média, 62,1 euros no sexto mês do ano.

Os dados divulgados ontem pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) revelam que Lisboa é a região mais cara de Portugal, com um RevPar de 116,7 euros, o que representa uma subida de preço de 14,2% face a 2022.

O Algarve, apesar de ter sido a zona do país onde os preços menos subiram (+7,2%) é a segunda região mais cara do mapa nacional, com uma tarifa média de 88,1 euros. Mas os maiores aumentos de preços foram registados nos Açores e no Norte. Passar férias no arquipélago açoriano ficou 19% mais caro até junho, custando 79,8 euros. Já o Norte viu as tarifas avançar 16,6% para 65,7 euros por noite.

Em sentido oposto, o Centro continua a ser a opção mais barata de Portugal, com um RevPar de 32,4 euros, apesar da subida de 12,8%. Por outro lado, o Alentejo contrariou a tendência nacional e registou uma quebra de 0,7% no preço do alojamento por noite, para os 50,8 euros. Recorde-se que a pandemia aguçou a procura pelo destino, impulsionando os preços em 30% (39, euros em 2019 e 51,1 euros em junho de 2022).



Receitas recorde até junho

A fatura mais cara para os hóspedes refletiu-se também em maiores receitas para os alojamentos que registaram, no primeiro semestre do ano, um recorde de 2,5 mil milhões de euros em proveitos totais - que somam ao alojamento os outros gastos inerentes à estada dos turistas, como restauração e lavandaria, entre outros serviços. Contas feitas, os hotéis e AL, por exemplo, amealharam proveitos 31,8% acima de 2022 e 38,3% a mais face ao mesmo período de 2019.

Também os proveitos de aposento, que respeitam apenas às receitas arrecadadas com as dormidas, subiram 34%, para 1,9 mil milhões de euros. Sendo o destino mais caro do país, Lisboa também foi a campeã nas receitas, com 856 milhões de euros em proveitos totais nos primeiros seis meses do ano, mais 41,9% face a 2022.

A fazer contas de somar está também o Algarve, com 571 milhões de euros em proveitos totais (+19,4%). O Norte ocupa a terceira posição como a região com maior receita, totalizando 404 milhões de euros (+35,7%). Os proveitos mais baixos foram registados nos Açores, com 73 milhões de euros (+34,5%).

Dormidas superam pré-pandemia

As contas da atividade turística estão bem e recomendam-se. E tudo indica que 2023 irá representar um novo marco para o setor do país, com novos recordes em todos os indicadores. Se as receitas estão em alta, o regresso dos turistas também. Os dados do INE revelaram ainda que, pela primeira vez, desde o início da pandemia, o número de dormidas (total e de não residentes) no primeiro semestre superou os níveis de 2019. Contas feitas, nos primeiros seis meses do ano o país recebeu 13,6 milhões de hóspedes (+21%) e registou 34 milhões de dormidas (18,8%).

Comparando com 2019, os hóspedes aumentaram 11% e as dormidas avançaram 11%. Em termos regionais, apenas no Algarve se registaram decréscimos, quer nas dormidas de residentes (-3,1%) quer nas de não residentes (-0,3%).

