Famílias mais ricas cresceram 16% em Portugal

Havia em 2021 quase 22 mil famílias em Portugal com rendimentos superiores a 80 mil euros brutos anuais, mais 16% do que no ano anterior. Estão entre os 1% mais ricos do país.

A notícia é avançada pelo Jornal de Negócios, com base nas estatísticas de IRS da Autoridade Tributária (AT) referentes aos rendimentos de 2021, e que mostram que o número de agregados a pagar a taxa adicional de solidariedade , aplicada a quem tem rendimentos superiores a 80 mil euros brutos por ano, aumentou 16% face ao ano anterior. Comparando com 2019, e sem a quebra de rendimentos que se refletiu no primeiro ano da pandemia de covid-19, o aumento é de 13%.

