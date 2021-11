As exportações de combustíveis e lubrificantes de Portugal para o estrangeiro, mercado praticamente monopolizado pela Galp, estão a viver um novo momento de ouro, com um crescimento acumulado de 55% até ao final do terceiro trimestre deste ano comparativamente a igual período de 2020, mostram dados do Instituto Nacional de Estatística (INE).

Aquele valor é mais do dobro do ritmo registado nas exportações totais de bens, que subiram cerca de 20% até setembro. Também em termos homólogos. E é o momento mais dinâmico (até setembro) do setor energético português em 11 anos, desde 2010.