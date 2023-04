Exportações automóveis aceleram 70% em fevereiro, mas ainda longe de 2019

As exportações portuguesas de bens cresceram 7% em fevereiro, para 6379 milhões de euros, à boleia das vendas ao exterior de tudo o que é material de transporte e acessórios, categoria que aumentou 26%, em termos homólogos, para 1230 milhões de euros, divulgou ontem o Instituto Nacional de Estatística. Os componentes para automóveis, que representam a maior parcela deste grupo de produtos, registaram um acréscimo de 10,4%, para 617 milhões, mas o grande destaque vai para as exportações de automóveis de passageiros, que dispararam 70% para 437 milhões de euros. Números impressionantes mas, mesmo assim, ainda abaixo do período pré-pandemia.

No acumulado de janeiro e fevereiro, a categoria de material de transporte e acessórios cresceu 19,3% para 2237 milhões de euros, com os componentes a aumentarem 11,7% para quase 1240 milhões, e as exportações de automóveis a dispararem 56,1% para 677 milhões. Mas, nos primeiros dois meses de 2019, as exportações de automóveis valeram, então, mais de 811 milhões de euros.

Uma realidade que não surpreende a Associação Automóvel de Portugal (ACAP), cujo secretário-geral, Helder Pedro, lembra que o setor foi "duramente atingido" pela pandemia, mas também pela crise no abastecimento dos semicondutores que se seguiu, não tendo ainda recuperado face ao período pré-pandémico.

Na verdade, em fevereiro, todas as grandes categorias económicas tiveram uma performance positiva em termos de exportações, com exceção dos combustíveis e lubrificantes, que caiu 24,2% para 398 milhões. Os produtos primários registaram uma quebra de 65,1% e os produtos transformados de 19,4% em termos homólogos. O que é explicado pela paragem programada para manutenção da refinaria de Sines, que começou a 23 de janeiro e durou um mês e meio.

Excluindo os combustíveis e lubrificantes, verificou-se um aumento de 10% nas exportações e de 14,3% nas importações, em fevereiro, sendo esse crescimento de 11,8% nas exportações acumuladas de janeiro e fevereiro, e de 12,9% nas importações do mesmo período.

Em termos de destinos, destaque para o acréscimo de vendas a Espanha, uma subida de 6,4% para 1673 milhões de euros, e para os aumentos de 12,1% e de 29,7% nas exportações para a Alemanha e para o Reino Unido, respetivamente. São o terceiro e o quinto maiores destinos das exportações nacionais.

Mas as importações também estão a subir. As compras portuguesas a Espanha cresceram 8,3%, à Alemanha aumentaram 11,6% e a França 18,9%. A China ocupa o quarto lugar e cresceu 12,9% em fevereiro.

No total, Portugal destinou ao exterior, nos primeiros dois meses do ano, bens no valor de 12 768 milhões de euros, um acréscimo de 10,3% em relação ao mesmo período de 2022.

O incremento das importações está a fazer aumentar o défice da balança comercial. Em fevereiro, Portugal importou bens no valor de 8746 milhões, um crescimento homólogo de 6,7%, fazendo agravar em 129 milhões de euros o défice da balança comercial, que atingiu os 2367 milhões.

No acumulado de janeiro e fevereiro, as importações cresceram 8,6% para 17 167 milhões de euros e o défice da balança comercial totalizou 4399 milhões.

