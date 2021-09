EV6 é o modelo que marca a nova era da eletrificação da Kia

As soluções do EV6 asseguram uma série de inovações em domínios tão distintos como condução, segurança, design, autonomia ou carregamento.

Em contagem decrescente para a chegada oficial do EV6 em Portugal já em outubro, a Kia desvenda ao Portugal Mobi Summit os principais atributos daquele que será o primeiro de 11 novos veículos elétricos a lançar até 2026. Grande autonomia com zero emissões, carregamentos ultrarrápidos de 800 V e um estilo que o distinguirá dos outros SUV crossover do mercado são algumas características apontadas. Mas o grande trunfo, esse, é a plataforma E-GMP exclusiva para veículos elétricos a bateria (BEV) que, pela primeira vez, entra nos modelos, assinalando a transição da marca para uma nova era de eletrificação.

É graças à arquitetura da E-GMP que o EV6 poderá alcançar não apenas elevadas prestações de condução, como também carregamentos ultrarrápidos, maior autonomia ou melhores índices de segurança. E, não menos importante, ganhar espaços interiores mais amplos, apesar das dimensões exteriores compactas. A tecnologia assinala, como tal, o arranque da estratégia da marca sul coreana para veículos elétricos, plug-in híbridos e híbridos eletrificados, que irão representar 40% do total das vendas da marca até 2040.

Parte deste objetivo passa, aliás, por impulsionar as vendas dos veículos elétricos até às 880 mil unidades em 2030 - desempenho que a marca sul coreana espera atingir na próxima década para reclamar o seu estatuto de líder global. "O EV6 marca o início do nosso compromisso de longo prazo para com a mobilidade sustentável, acelerando a transição para as zero emissões não apenas no transporte, mas também nos produtos, materiais e produção", explica em comunicado o presidente e CEO da Kia, Ho Sung Song.

Equipado com tecnologia de ponta, as soluções do EV6 asseguram uma série de inovações em domínios tão distintos como condução, segurança, design ou carregamento. O ecrã panorâmico curvo, por exemplo, com dois monitores, oferece interações intuitivas e centradas no condutor e o sistema multimodo, com comandos táteis e físicos e o head-up display com realidade aumentada, elevam a experiência de navegação, minimizando a distração do condutor.

A capacidade de carregamento rápido, por outro lado, é o que permite ao novo modelo ir dos 10% aos 80% de carga em apenas 18 minutos, possibilitando uma autonomia superior a 510 quilómetros. O EV6 avisa ainda o condutor quando o nível de carga está baixo e recorre à localização dinâmica de postos de carregamento (através do protocolo dos "Points Of Interest" da Navegação) para mostrar em tempo real a estação de carregamento mais próxima.

A potência portátil é mais uma entre muitas funcionalidades enumeradas pela marca.

A Kia desenvolveu a Unidade Integrada de Comando de Carregamento (ICCU, sigla em inglês), que controla carregadores bidirecionais incorporados, e um Sistema de Gestão de Carregamento do Veículo (VCMS). A ICCU permite transferir até 3,6 kW de potência da bateria do automóvel para outros dispositivos. Esta função (V2L - Vehicle to Load) possibilita carregar não só portáteis, tablets e outros dispositivos a bordo, como também eletrodomésticos, usando para isso um conector exterior V2L.

Também disponível, está a função V2V - Vehicle to Vehicle, que transfere energia para outro veículo elétrico através de um cabo e do conector V2L. A bateria do EV6 será sempre preservada ao assegurar-se que a carga não cai para menos de 20%, limite abaixo do qual o V2V é desativado.

Com as primeiras entregas do EV6 no país, previstas para outubro, a Kia Portugal lançou, no início deste verão, uma lista online para os potenciais clientes se inscreverem e terem acesso a informações exclusivas, prioridade na pré-reserva e na visualização ao vivo da viatura na fase de pré-lançamento. As pré-reservas abriram no final de junho e podem ser feitas através do link https://kia.pt/ev6-prereserva/.

Veja tudo sobre mobilidade e o Portugal Mobi Summit em https://portugalms.com/