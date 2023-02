European Money Quiz 2023 começa hoje e põe à prova alunos de 40 escolas

As perguntas do Quiz são respondidas por telemóvel e PC e, na final, os alunos fazem novos contactos com os colegas europeus.

Aí está ele! Já chegou mais uma edição do European Money Quiz, o concurso que testa a literacia financeira dos jovens portugueses e europeus, colocando-lhes questões para descobrir, por exemplo, se sabem gerir um orçamento, poupanças ou lidar com o risco. O jogo, criado pela Federação Bancária Europeia (EBF, na sigla inglesa), de que a Associação Portuguesa de Bancos (APB) faz parte, é em Portugal da responsabilidade desta instituição, que já fez saber que este ano espera uma participação de 3000 alunos, do 7.º ao 9.º ano, vindos de 40 escolas de norte a sul do país. Mas só dois, de uma única escola, irão à final europeia representar Portugal na sede da EBF, em Bruxelas. E Rita Machado revelou ao DN como tudo se vai passar nesses dois dias de maio, em que vai haver mais do que a final do concurso.

A partir de hoje e até dia 14 de fevereiro, está em curso a 1.ª fase do European Money Quiz (ver imagem da caixa), a Competição intra-escolas, aquela em que os alunos de cada instituição vão mostrar o que valem para tentarem chegar à final nacional.

European Money Quiz, um jogo de Literacia financeira que, além da satisfação da vitória, inclui uma aliciante final quase turística em Bruxelas.

Esta decorrerá em março e só em maio - mais uma vez, consultar a imagem caixa ao lado - os campeões irão defender as suas cores na final europeia a Bruxelas, nos dias 10 e 11 de maio.

"As escolas que ficarem nos três primeiros lugares, a nível europeu, recebem um prémio em dinheiro para investir num projeto de educação financeira", sublinha Rita Machado, responsável pelo Programa de Educação Financeira da APB.

E vão sete

Esta é já a 7.ª edição do European Money Quiz, isto porque desde 2018 que a Federação Bancária Europeia, promove este concurso com o objetivo de fomentar a literacia financeira dos mais jovens. A EBF estima que, desde o seu início, o Quiz já tenha sido jogado por mais de 700 mil alunos em toda a Europa. Só em Portugal, a APB calcula que o European Money Quiz já foi jogado por mais de 11 mil alunos do 3º ciclo. em Portugal

Os termos já são familiares para as escolas e fáceis de entender, basta ler o conteúdo da imagem caixa no final - no fundo os estudantes só têm de responder a perguntas e demonstrar os seus conhecimentos em áreas como dinheiro, risco, inflação, meios de pagamento, segurança online, entre outros.

A final Europeia é que constitui a incógnita: por um lado porque, em geral, os finalistas são estreantes; por outro, porque este ano nem sequer se sabe bem como vai ser.

"O formato fechado deste ano ainda não sabemos", confessa Rita Machado, que aguarda que a EBF diga se mantém os cuidados tidos em 2022 por causa da pandemia, em que só estiveram presentes na final europeia as duplas finalistas das cinco melhores escolas classificados. Mas a responsável mantém o otimismo: "O importante é salientar esta experiência internacional que os alunos têm, a hipótese estar em contacto com alunos da mesma idade, de outras realidades, outros países, outras escolas e é uma troca de experiências que vai muito para além daquilo que é a aprendizagem da literacia."

No entanto, se a final em Bruxelas retomar o formato presencial normal, como é esperado, Rita Machado conta que serão 60 alunos de 30 países europeus a rumar à capital da Bélgica. Com eles vai "o professor responsável pelo projeto Money Quiz na escola e pela pessoa que acompanha estes projetos no respetivo país", portanto no fundo a contraparte da Rita Machado no respetivo país concorrente.

Mas nem tudo é trabalho nesta final europeia, como revela a responsável da APB. Como os concorrentes chegam na véspera da final, o fim de semana começa logo com um momento de chill-out. "A final tem uma componente mais lúdica e pedagógica em relação à literacia financeira e também de socialização e troca de experiências entre os alunos. A EBF organiza algumas atividades para os alunos, nomeadamente um encontro entre os jovens e um jantar com todos", sublinha Rita Machado.

A parte séria, a disputa da final, chega na manhã seguinte e depois, para amenizar a dor da derrota - uma vez que só três escolas saem premiadas - há algumas atividades culturais: visitas ao Parlamento Europeu, à própria sede da EBF e algum turismo por Bruxelas.

E por cá? Em Portugal a APB salienta que o Quiz não se esgota só nas três fases do concurso. A par desta iniciativa, a associação vai realizando sessões paralelas de literacia digital e financeira ou outras específicas que sejam solicitadas pelos professores acerca de um tema, por exemplo, segurança online.

E há o Saber de Contas, um site cheio de conteúdos informativos e de caráter pedagógico, onde a APB procura esclarecer os mais jovens, sobretudo através do Instagram, dúvidas sobre contas bancárias, crédito, poupança, segurança online, pagamentos, entre outros tópicos