Europa dá 'borla' em derrapagens na despesa com juros se país voltar aos défices excessivos

Alemanha e Holanda não transigiram no alfa e no ómega original do Pacto: teto máximo do défice continua a ser 3% e da dívida 60%. Novas regras devem ser ativadas em 2025 ou 2026. Até lá, continua a mandar o Pacto que existe.