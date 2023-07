Eurogrupo pede travão sério nas contas públicas mesmo com mais recessão à vista

Os governos da zona euro têm de reforçar mais as medidas de contenção orçamental deste ano e do próximo de maneira a domar definitivamente a inflação, mesmo num quadro de recessão (que já se verifica ao nível da zona euro e de alguns países da região monetária, como a Alemanha, com tendência para piorar), deve defender, hoje (quinta-feira, 13 de julho), o Eurogrupo (o conselho europeu informal de ministros das Finanças do euro), na última reunião antes das férias de verão.

Depois de o Banco Central Europeu (BCE) ter enviado avisos muito duros aos empresários e aos trabalhadores, pedindo-lhes para fazerem a sua parte no combate às pressões inflacionistas que começaram a tornar a inflação alta "persistente" -- pediu aos empresários maior contenção nas margens de lucro e aos trabalhadores mais moderação nas reivindicações salariais daqui para a frente --, agora é a vez de os governos passarem à ação.

Segundo a Bruxelas e o conselho dos ministros do euro, o caminho deve ser de "prudência" acrescida nas escolhas orçamentais, nomeadamente do lado da despesa, evitando, por exemplo, aumentos "permanentes" dos gastos.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Em debate, no Eurogrupo de hoje, estará novamente a necessidade de haver "um acordo rápido sobre a reforma do quadro de governação económica" e, ato contínuo, e até mais importante, ter os países do euro a respeitar as regras do Pacto de Estabilidade, que voltará a vigorar em pleno no ano que vem.

Mais recessão no horizonte

Em março, a declaração do Eurogrupo sobre as orientações orçamentais para 2024, ainda antes de se materializar a recessão técnica da zona euro como um todo e em países como Alemanha, Irlanda, Lituânia, (todos com quebras no PIB - Produto Interno Bruto em dois trimestres consecutivos, no quarto de 2022 e no primeiro de 2023), já dizia que "ao longo de 2023-2024, as políticas orçamentais prudentes devem ter por objetivo assegurar a sustentabilidade da dívida a médio prazo".

E "aumentar o crescimento potencial de forma sustentável, nas transições ecológica e digital, e com investimentos e reformas".

Os ministros das Finanças do euro, Fernando Medina incluído, concordaram então que a política orçamental tem de ajudar "a assegurar a estabilidade da economia da área do euro e facilitar a transmissão eficaz da política monetária num contexto de inflação elevada".

Assim, continua o Eurogrupo, "tendo em conta as perspetivas económicas e um contexto de inflação elevada e de condições de financiamento mais restritivas, nós os ministros reiteramos que não se justifica um estímulo orçamental generalizado à procura agregada".

"Acompanharemos de perto o impacto na procura agregada e na orientação orçamental de medidas adicionais de apoio à energia ou do prolongamento das existentes, tendo igualmente em conta a incerteza da evolução dos preços da energia", mas "temos de evitar medidas permanentes que aumentem o défice".

A declaração atualizada que será aprovada, esta quinta-feira, não se desviará muito do que foi o compromisso das vésperas da primavera, mesmo com a inflação a dar sinais de recuo e as economias do euro a vacilar

Portugal surge num estudo da Comissão Europeia (CE), em debate na mesa deste Eurogrupo estival, como um dos países do euro onde a posição orçamental de 2023 é de "contração" e "consolidação" nas contas públicas, sendo que a previsão para 2024 é de expansão, mas muito ténue.

Ontem (quarta-feira, 12), Fernando Medina, que se congratula repetidamente pelo que diz serem as "contas certas" portuguesas, veio moderar o entusiasmo numa entrevista à Bloomberg.

Reconheceu "riscos" crescente de agravamento da recessão na zona euro e maiores dificuldades nas economias à medida que as subidas de taxas de juro do BCE se transmitem ao tecido económico e enfraquecem a procura e a atividade.

Na Alemanha, não é só a recessão técnica que preocupa. A taxa de desemprego já está a subir de forma evidente.

É a maior economia da zona euro e da União Europeia, pelo que preocupa os alemães e todos os outros países da união. A Alemanha o maior parceiro económico de Portugal, a seguir a Espanha, em investimento e comércio internacional, incluindo turismo.

Como referido, em entrevista à Bloomberg, Medina assumiu maior preocupação. Terá razões para tal.

Sendo verdade que a meta das Finanças para este ano é manter o défice público em 0,4% do PIB e que em 2024, ano de riscos cada vez negativos para a economia, a ideia é comprimir esse saldo para apenas 0,2% (diz o Programa de Estabilidade português), também é evidente que os últimos sinais vindos do país real não são os melhores.

Mesmo com as medidas do governo, o custo de vida para os portugueses mais pobres (a maioria da população) agravou-se muito.

Para os endividados, com prestações para pagar ao banco (por motivos de compra de casa, por exemplo), o efeito da política do BCE está a ser esmagador. E ainda não acabou. "Temos um longo caminho pela frente", repetiu Christine Lagarde, a presidente da autoridade máxima do euro, em Sintra, no final de junho.

Na referida entrevista, Medina afirma que "os riscos de que novos aumentos possam criar uma situação mais difícil para o crescimento europeu são agora maiores e devem ser analisados com muito cuidado".

O problema das contas públicas portuguesas é que, apesar da forte compressão do défice e das "contas certas", o peso da dívida pública continua a ser dos maiores da Europa. E com ele, o peso dos juros, que vão ao défice e, assim, podem exigir medidas de consolidação adicionais. Porque os juros devidos aos credores têm sempre de ser pagos, dizem os bons devedores.

Com isso em mente, a prioridade de Medina é a dívida, claro. "Muito provavelmente, terminaremos 2023 com um rácio da dívida em relação ao PIB inferior ao de Espanha, França e, provavelmente, Bélgica", afirma, citado pela Bloomberg. Ou seja, dá a entender que o fardo do endividamento público até pode cair abaixo dos 107,5% do PIB (meta do Programa de Estabilidade).

Seja como for, esse peso continua a ser elevadíssimo de acordo com os padrões da Europa mais desenvolvida e do Pacto. Cai, mas não chega para descolar o país do rótulo do endividamento que, diz o Pacto (o velho e o novo que chega em 2024), tem de ser, na mesma e no máximo, 60% do PIB.

Luís Reis Ribeiro é jornalista do Dinheiro Vivo